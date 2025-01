Fluminense x Maricá: onde assistir e horário do jogo do Carioca

Fluminense e Maricá se enfrentam neste sábado (18), às 19h (de Brasília), no estádio Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

O jogo terá transmissão exclusiva do canal Premiere, no pay-per-view. O Placar UOL acompanha em tempo real todos os lances da partida.

O Flu manda o jogo em Bangu (RJ) porque o Maracanã ainda está fechado para manutenção do gramado após receber 73 jogos na temporada passada.

O Fluminense começou mal o Carioca e ainda não venceu. Na estreia, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa. Na segunda rodada, perdeu por 1 a 0 do Volta Redonda no Raulino de Oliveira.

Já o Maricá surpreende neste início de competição e é o único 100% até aqui. Venceu o Botafogo no Engenhão na estreia, por 2 a 1, e depois bateu o Boavista por 1 a 0, em casa.

Fluminense x Maricá - 3ª rodada do Carioca

Data: 18 de janeiro de 2025 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ)

Transmissão: Premiere