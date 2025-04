São Paulo x Cruzeiro: saiba onde assistir ao duelo pela 3ª rodada do Brasileirão

Neste domingo, às 17h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Cruzeiro, no Estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta a sua primeira vitória na competição, enquanto o Cruzeiro busca seu segundo triunfo.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

O São Paulo chega ao confronto após o empate por 2 a 2 contra o Alianza Lima, em casa, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com isso, a torcida pressiona Zubeldía, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Até aqui, foram dois empates do Tricolor pela competição nacional.

Por sua vez, o Cruzeiro vem de três derrotas seguidas. Em sua última partida pelo Campeonato Brasileiro, o Cabuloso foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, no Rio Grande do Sul. Agora, no meio de semana, o time comandado por Leonardo Jardim perdeu para o Mushuc Runa por 2 a 1, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, disputada no Mineirão.

Arbitragem: o árbitro da partida será Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO). O quarto árbitro será Thiago Lourenço de Mattos (SP) e o VAR ficará sob comando de Rodrigo Nunes de Sá (RJ).