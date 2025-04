Fluminense x Santos: veja onde assistir ao confronto pela 3ª rodada do Brasileiro

O Santos visita o Fluminense, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está em busca de sua primeira vitória desde o retorno à elite do futebol nacional, enquanto o Tricolor das Laranjeiras quer engrenar de vez sob o comando de Renato Gaúcho.

ONDE ASSISTIR: a partida terá trasmissão da Amazon Prime Video (streaming). O torcedor também pode acompanhar todas as emoções por aqui, no site da Gazeta Esportiva.

TÁ COMEÇANDO A FICAR BOM! Tabela atualizada após a 2ª rodada do Brasileirão! Tá só começando! ??? pic.twitter.com/xbOAFyar4I ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 7, 2025

Visitante, o Santos vem pressionado por uma vitória no Campeonato Brasileiro. Pedro Caixinha precisa de um bom resultado, visto que foi vaiado e xingado no embate contra o Bahia, no último domingo. As críticas começaram antes mesmo da bola rolar, por conta da escalação.

A equipe paulista vive um momento complicado na temporada. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos voltou à Série A do Brasileirão com o pé esquerdo. Até o momento, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro.

O Fluminense, por sua vez, viu o panorama ruim mudar recentemente. Mano Menezes foi demitido do comando técnico apos a derrota por 2 a 0 contra o Fortaleza, no Castelão, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após isso, dirigido pelo auxiliar Marcão, o Tricolor venceu o Once Caldas, do Chile, na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Na segunda rodada do Brasileirão, Renato Gaúcho fez sua reestreia à frente do Fluminense, na vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, no Maracanã. Mais recentemente, pelo segundo jogo da Sul-Americana, o time carioca bateu, em casa, o San José, da Bolívia, por 5 a 0.