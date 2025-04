Flamengo usa Ayrton Senna para motivar jogadores no Ninho do Urubu

Do UOL, no Rio de Janeiro

Corintiano, Ayrton Senna não possui uma ligação direta com o Flamengo, mas sua presença, de alguma forma, é cotidiana para os jogadores no Ninho do Urubu.

Frase motivacional

A parte mais espaçosa, central e onde os jogadores passam boa parte do tempo é a academia, e é lá que se vê uma enorme frase de Senna: "No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio-termo. Ou você faz uma coisa bem-feita ou não faz".

Ela foi pintada na sacada do segundo andar, onde se encontram os quartos dos atletas, de frente para a academia, de modo que fica visível para todos que estão nela. A pintura foi feita há pouco tempo.

Frase de Ayrton Senna foi pintada na academia do Ninho do Urubu para motivar jogadores do Flamengo Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Ícone do Brasil, Ayrton Senna era torcedor do Corinthians, mas tem alguns momentos com o Fla. Na década de 80, por exemplo, ganhou uma camisa rubro-negra das mãos do zagueiro Mozer.

O encontro foi em 1986, no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Aquele dia era uma véspera de Fla x Flu, onde o time da Gávea acabou goleando por 4 a 1 com show de Zico.

Conhecendo o Mozer a gente tem que acabar torcendo um pouquinho para o Flamengo e para ele.

Ayrton Senna, em 1986, na véspera do Fla x Flu

Zico trocou presentes com Senna

Zico e Ayrton Senna trocam gentilezas em 1993, no Japão Imagem: X / @flamengo

Outra foto muito postada nas redes sociais é do eterno piloto brasileiro com Zico. Na imagem, o maior ídolo da história do Flamengo segura o icônico capacete e Senna está vestido com a camisa do Kashima Antlers, clube japonês que Zico defendia no fim da carreira.

O encontro aconteceu no Japão, em 1993. Ele foi promovido pela TV nipônica "Fuji" e foi antes de um GP no país. Eles já se conheciam de amigos em comum.

Quem dera se eu tivesse ganhado um capacete dele. Ganhei uma pequena réplica e a bola assinada por ele. E eu dei a camisa do Kashima. Eu nem pedi nada, ele mesmo colocou a camisa e quis tirar a foto vestido com ela.

Zico, à TV Globo

Nome de Ayrton Lucas foi inspirado no ídolo

Quem sente uma emoção especial toda vez que se depara com a frase é Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo teve seu nome inspirado no piloto.

O pai do jogador, seu Genival Cândido, era muito fã do astro do automobilismo. Ele só não registrou no cartório o "Senna" também porque a esposa e a tia não deixaram.

Ayrton Lucas, porém, não viu Senna pilotar. Com 27 anos, o jogador nasceu três anos depois da morte do brasileiro, que aconteceu em 1994.

Reflexão de astro do rúgbi sobre hábitos

Frase de Richie McCaw, astro do rugby, no corredor do Ninho do Urubu Imagem: Bruno Braz / UOL

Seguindo o corredor da academia no Ninho do Urubu, outra frase gigante chama a atenção, essa de Richie McCaw, astro do rúgbi: "Os jogadores não decidem seu futuro. Eles decidem seus hábitos e seus hábitos definem seus futuros". Ela fica no corredor que dá para as salas de fisioterapia e de nutrição.

McCaw é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos no rúgbi. Bicampeão mundial com a Nova Zelândia (2011 e 2015), ele foi eleito o melhor do mundo três vezes (2006, 2009 e 2010) e o melhor da década (2011-2020).

Refeitório tem dicas de alimentação

Imagem no refeitório do Ninho do Urubu ajuda na alimentação dos jogadores do Flamengo Imagem: Bruno Braz / UOL

O refeitório do Ninho do Urubu conta com dicas de alimentação. Expostas na parede, elas indicam a refeição mais apropriada para cada situação e para cada objetivo.

Uma das imagens exemplifica em desenhos todas as categorias de alimentos: açúcar e gorduras (protetores); proteínas, leguminosas e laticínios (construtores); cereais e tubérculos (energéticos); e frutas, legumes e vegetais (reguladores).

A outra indica de que maneira montar o prato de acordo com cada situação: dia de jogo ou treino pesado; manutenção ou treino moderado; reabilitação ou tratamento; e diminuição de percentual de gordura ou treino leve.

O prato, nas imagens, é dividido em três cores: vermelho (carboidrato), azul (proteína) e verde (vegetais).

Flamengo contrata psicólogo após seis anos

Ao assumir a presidência do Fla, Luiz Eduardo Baptista contratou um psicólogo para o futebol após seis anos. Trata-se de Paulo Ribeiro, que estava no Botafogo, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.

Ribeiro é PhD em psicologia e tem 35 anos de experiência no futebol. Ele já havia trabalho um longo tempo no próprio Flamengo, de 1990 a 2011.

Diretor de futebol, José Boto deu uma declaração inusitada ao comparar o trabalho de psicólogo com "batata frita". O português colocou a importância deste e de outros profissionais abaixo da comissão técnica e jogadores: