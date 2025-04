De Hitler a demônios: UFC 314 terá brasileiro com missão de 'educar' rival

O UFC 314, que ocorre na noite de hoje em Miami (EUA), não está marcado apenas pela luta do cinturão entre o australiano Alexander Volkanovski e o brasileiro Diego Lopes: um duelo em particular do card principal chama a atenção por um personagem, no mínimo, controverso.

Brasileiro encara apoiador de Hitler

O paranaense Jean Silva, o "Lord", vai enfrentar o norte-americano Bryce Mitchell no peso pena. A luta é a segunda do card principal, sucedendo Nikita Krylov x Dominick Reyes.

Os dois mostram bom retrospecto no MMA: enquanto o brasileiro soma 15 vitórias e apenas duas derrotas em seu cartel, seu oponente já derrotou adversários 17 vezes e perdeu, também, em duas oportunidades.

Mitchell, no entanto, é conhecido também por suas opiniões fora do octógono: além de terraplanista, ele é apoiador de Adolf Hitler. No início do ano, em seu próprio podcast, ele tentou justificar as ações do nazista contra os judeus no Holocausto.

Honestamente, acho que Hitler era uma boa pessoa. Ele lutou por seu país, ele queria purificá-lo expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, transformando todos eles em gays. Eles estavam transformando as crianças em gays, estavam transformando as mulheres em gays, transformando os homens em gays. Sabe onde ocorreu a primeira cirurgia transgênero? Aconteceu na Alemanha, antes de Hitler assumir.

Bryce Mitchell, no ArkanSanity Podcast

Com apoio dos fãs, Jean Silva desafiou o norte-americano em meio à polêmica — e foi atendido. No fim de fevereiro, a organização do UFC confirmou a luta entre os penas, que passaram a trocar provocações desde então.

Em meio ao "trash talk", o brasileiro usou um globo terrestre ao encontrar o desafeto, que se incomodou e perguntou se o oponente era "cientista". O episódio ocorreu em entrevista coletiva.

Mitchell reagiu dias depois ao falar que o brasileiro estava "possuído por demônios" e cravou sua vitória "em nome de Jesus Cristo".

Eu vencerei esta luta em nome de Jesus Cristo. Os demônios desse homem serão expulsos, e ele cairá diante de mim, assim como Golias caiu diante de Davi. [...] Eu não vou apenas lutar contra um homem no dia 12 de abril. Vou enfrentar um homem possuído por uma legião de demônios.

Bryce Mitchell

Luta para "educar"

Jean Silva explicou o motivo de querer encarar Mitchell — e disse que a questão vai além de qualquer ranking do UFC.

O que me fez pedir o Bryce Mitchell nem foi por ranking nem nada. Foi porque ele precisa, sim, ser educado. Acho que há coisas na vida que não dá para serem toleradas. Sei que ele deve ter falado essas m... na época na emoção, ou como estratégia para aparecer na mídia. Mas quando você quer aparecer, tem que estar pronto para botar o alvo nas costas. E ele botou um alvo gigante nele. O mais louco que encontraram para tirar esse alvo fui eu.

Jean Silva

O embate entre os dois deve ocorrer pouco depois das 23h (de Brasília), já que este é o horário da primeira luta do card principal — os dois surgem no octógono para o segundo embate da lista.

UFC 314

Card preliminar (a partir das 19h)

Marco Túlio x Tresean Gore -- peso médio

Yan Xiaonan x Virna Jandiroba -- peso palha

Dan Ige x Sean Woodson -- peso pena

Jim Miller x Chase Hooper -- peso leve

Darren Elkins x Julian Erosa -- peso pena

Sedriques Dumas x Michal Oleksiejczuk -- peso médio

Sumudaerji x Mitch Raposo -- peso mosca

Nora Cornolle x Hailey Cowan -- peso galo

Card Principal (a partir das 23h)

Alexander Volkanovski x Diego Lopes -- cinturão peso pena

Michael Chandler x Paddy Pimblett -- peso leve (co-luta principal)

Yair Rodriguez x Patrício Pitbull -- peso pena

Bryce Mitchell x Jean Silva -- peso pena

Nikita Krylov x Dominick Reyes -- peso meio-pesado