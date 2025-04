Vitor Roque tenta desencantar em Derby, e Yuri Alberto quer manter título de carrasco do Palmeiras

Neste fim de semana, um clássico agita a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O duelo não será no Allianz Parque, casa do Verdão, devido a um show no local.

O Derby traz um embate interessante entre dois jovens atacantes que atuam em dois dos maiores clubes do Brasil: Vitor Roque e Yuri Alberto. Os dois centroavantes, no entanto, chegam para o quarto Derby com objetivos individuais um tanto distintos.

Aos 20 anos, Vitor Roque chegou ao Palmeiras com status de grande promessa, mas tem encontrado dificuldades para marcar pela primeira vez com a camisa alviverde. O camisa 9, dessa forma, tenta usar o clássico contra o Corinthians como 'ponto de virada'.

Roque chegou ao Palmeiras no fim de fevereiro com a promessa de ser o centroavante que o Palmeiras tanto precisava. O jogador, inclusive, pulou etapas e assumiu a titularidade assim que reuniu condições físicas para tal. E apesar de não ter desencantado, o jogador tem demonstrado muita vontade em campo.

O garoto registrou boas atuações quando esteve em campo e foi o responsável direto por dois pênaltis importantes para o Palmeiras. O primeiro deles contra o São Paulo, na semifinal do Paulista, e o segundo contra o Corinthians, na final do Estadual, que acabou sendo desperdiçado por Veiga.

De acordo com dados do Sofascore, o atacante ainda criou duas grandes chances, recebeu 14 faltas e somou oito finalizações, das quais duas foram no alvo.

Na última quarta-feira, Roque esteve muito próximo de marcar com a camisa do Palmeiras. O 'Tigrinho' balançou as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, pela segunda rodada da Libertadores. Contudo, o tento do camisa 9 foi anulado por impedimento. Agora, ele tenta aproveitar o Derby para desencantar.

Do outro lado, o Corinthians chega ao quarto Derby do ano com um Yuri Alberto inspirado, que deseja manter o título de 'carrasco' do Palmeiras. Ao contrário de Vitor Roque, o camisa 9 alvinegro vive grande fase e já se consolidou como artilheiro do Timão na temporada.

Em 2025, Yuri disputou 22 dos 24 jogos do Corinthians e já soma nove participações em gols - foram oito bolas na rede e uma assistência. Destes oito tentos, cinco foram em clássicos, e três foram em jogos contra o Palmeiras, o que lhe rendeu um status de 'atacante decisivo'.

Ao longo da carreira, Yuri Alberto já enfrentou o Palmeiras em 15 oportunidades, por três clubes diferentes: Santos, Internacional e Corinthians. Coincidentemente, foi vestindo a camisa do Timão que ganhou o status de carrasco do Verdão, com quatro gols marcados em dez jogos.

Embora o número pareça baixo, os gols de Yuri vieram em confrontos importantes entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro deles veio no último Derby em Barueri, em 2024, quando um gol do camisa 9 ajudou a construir uma grande reação do Alvinegro, ainda pela fase de grupos do Paulista.

Depois, Yuri anotou no clássico válido pelo Brasileirão, quando o Timão ainda brigava contra o rebaixamento e o Palmeiras lutava pelo título. Na ocasião, o clube do Parque São Jorge marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena.

Já neste ano, Yuri Alberto foi às redes no primeiro Derby do ano, pela fase de grupos do Paulistão, no empate em 1 a 1 no Allianz Parque. E o camisa 9 foi decisivo para o título estadual do Corinthians ao marcar um belo -e único - gol na vitória de 1 a 0, também no Allianz, no jogo de ida da final da competição.

Dessa forma, Yuri Alberto tenta balançar as redes novamente para confirmar o status de 'carrasco' do Palmeiras. Enquanto isso, Vitor Roque vai atrás de seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras para aliviar a pressão que recai sobre si e, claro, ajudar o Verdão a bater o rival.