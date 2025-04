Palmeiras quase lá e Corinthians 'desmanchado': Como Estadual deixou marcas

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Brasileirão. O duelo é o reencontro das equipes após 16 dias do jogo decisivo do Paulistão, e o Estadual deixou marcas em ambos os times.

Abel mudou esquema e Palmeiras melhorou

O Alviverde vem de três vitórias consecutivas (Sporting Cristal, Sport e Cerro Porteño) e com um desempenho regular. Abel Ferreira adotou um esquema com três zagueiros, que funcionou, e fez o time jogar melhor em outros setores do campo. Richard Ríos, um pouco mais solto, e Felipe Anderson, jogando pela direita, foram destaques positivos no último jogo.

Além disso, o Palmeiras recuperou Marcos Rocha, Paulinho, e Maurício. Rocha sentiu uma lesão na coxa no primeiro jogo da final do Paulistão e Maurício não atua desde fevereiro após cirurgia no ombro. Paulinho ainda não estreou, mas deve ser relacionado para o Dérbi.

O problema é que o departamento médico do Palmeiras segue com nomes importantes: Mayke (lesão na coxa esquerda), Lucas Evangelista (trauma na coxa direita), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo).

Abel Ferreira confirmou na última coletiva de imprensa que o Paulistão deixou marcas no elenco e que o clube precisa "pensar muito bem internamente" em relação à competição.

O Paulistão nos deixou muitas marcas, principalmente em termos físicos. É uma competição que temos de pensar muito bem internamente, enquanto clube. Porque quando vamos na máxima força, como fizemos, os danos colaterais foram too much.

Abel Ferreira

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Emiliano Martínez, Richard Ríos, Estêvão e Piquerez; Facundo Torres e Vitor Roque.

Corinthians sofre 'desmanche' em duas semanas

O Corinthians que vai a campo contra o Palmeiras não é o mesmo que decidiu o Campeonato Paulista há 16 dias.

Desde o título estadual, o Timão teve seis baixas em sequência: Hugo Souza (coxa direita), Gustavo Henrique (coxa direita), Fabrizio Angileri (coxa esquerda), Rodrigo Garro (tratamento no joelho), Igor Coronado (ombro esquerdo) e Memphis Depay (tornozelo direito).

As baixas fizeram o técnico Ramón Díaz mandar a campo um mistão contra o América de Cali, pela Sul-Americana, no meio de semana. Apenas seis titulares atuaram no empate por 1 a 1, contando com as substituições ao longo da partida.

Além disso, a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro, principalmente diante do principal rival. Uma vitória fora de casa poderia colocar o Alvinegro paulista no topo da tabela nacional.

Teremos uma partida muito importante, um clássico contra o Palmeiras. Isso também nos obriga a administrar bem os esforços dos jogadores, porque realmente jogam com uma intensidade incrível. Creio que nessa questão de administrar os esforços e ter um plantel como nós temos, seguramente vamos seguir competindo. Para nós, é uma partida importante, porque ganhando, podemos ficar em primeiro [na tabela] e é isso que estamos buscando. Eles também jogam, e o tempo de recuperação será um pouco menor do que o nosso.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians

Do grupo de contundidos, Memphis Depay é a única certeza entre os titulares para o Dérbi. Gustavo Henrique, Igor Coronado e Fabrizio Angileri estão sendo avaliados dia a dia.

Enquanto isso, Hugo Souza e Garro seguem em recuperação. A boa notícia é que o meio-campista apresentou boa evolução após tratamento fisioterápico na Espanha.

A provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres (Gustavo Henrique), André Ramalho e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Memphis Depay e Yuri Alberto.