Prochazka raspa a cabeça em apoio a fã com câncer; Dana White faz doação

O ex-campeão meio-pesado (93 kg) Jiri Prochazka não entrará no octógono do UFC 311, neste sábado (18), com seu tradicional penteado de samurai. A mudança no corte de cabelo, no entanto, é por uma boa causa. Para demonstrar apoio a uma fã que atualmente trava uma batalha contra o câncer, o tcheco decidiu raspar sua cabeça também.

O meio-pesado apresentou seu novo visual na coletiva de imprensa pré-show do UFC 311, na última quinta-feira (16), e contou que foi inspirado em Ashley McGarity. Fã de longa data de Prochazka, a mulher chamou a atenção do lutador ao homenageá-lo copiando seu tradicional corte de cabelo antes de raspar sua cabeça totalmente devido ao seu tratamento contra o câncer de colo do útero.

"O (corte de) cabelo foi inspirado pela Ashley. Aquela garota, ele está lutando contra o câncer. Ela vai vir amanhã. Esta é a minha demonstração de solidariedade, porque é sobre enviar boas energias", explicou Jiri.

Doações

Além da mudança no visual, Jiri Prochazka também pretende fazer uma doação em dinheiro - no valor de 1 milhão de Coroas Checas (cerca de 50 mil dólares) - para apoiar as pesquisas sobre o câncer. A nobre atitude do ex-campeão inspirou Dana White, presidente do Ultimate, a igualar a doação com a mesma quantia disponibilizada pelo atleta.

UFC 311

Dentro do octógono, Jiri Prochazka terá um importante duelo neste sábado. Pelo card principal do UFC 311, o tcheco medirá forças com o americano Jamahal Hill, em confronto de ex-campeões do meio-pesado. O vencedor do combate deve se posicionar no topo da lista de concorrentes a um futuro 'title shot' na categoria.

