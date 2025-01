Caixinha admite instabilidade defensiva do Santos contra o Mirassol e afirma: "Vai acontecer mais vezes"

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebeu o Mirassol na Vila Belmiro e triunfou por 2 a 1. Após a partida, Pedro Caixinha admitiu a instabilidade defensiva do Peixe, apesar do resultado, e afirmou que "vai acontecer mais vezes" até que a equipe adquira mais coordenação sob o seu comando.

"Foram duas partes completamente distintas. O Mirassol foi uma equipe que assumiu o jogo na segunda parte e dificultou por culpa de não termos a bola. O primeiro tempo que a equipe fez (Santos) foi claramente aquilo que é a imagem que nós queremos que este Santos represente. Mas também não há agressividade sem risco e, em algumas situações menos coordenadas, acabamos ficando um pouco expostos", declarou Caixinha, em entrevista coletiva.

Em muitos momentos da partida, o Santos se mostrou frágil defensivamente e cedeu diversas oportunidades claras ao Mirassol, que só conseguiu passar por Gabriel Brazão através de uma cobrança de pênalti, assinalada pelo árbitro já nos acréscimos. O Peixe sofreu 19 chutes ao longo do jogo, das quais nove foram em direção à meta santista e oito foram defendidas pelo goleiro de 24 anos.

"Vai acontecer mais vezes. Temos que continuar trabalhando nessa orientação para que a equipe tenha essa maior coordenação sem perder a agressividade e o seu posicionamento no meio campo de ataque, que é isso que nós queremos fazer", completou o treinador português..

Com o resultado, a equipe comandada por Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate.

O próximo compromisso do Santos está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.