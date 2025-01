Pedro Raul desencanta, Corinthians vence e começa 2025 no modo 2024

Do UOL, em Bragança Paulista

O Corinthians começou 2025 no modo invencível do final de 2024. A equipe de Ramón Díaz virou o placar sobre RB Bragantino por 2 a 1 na estreia do Paulistão, na noite desta quinta-feira (16), sob forte chuva no Estádio Nabi Abi Chedid.

Talles Magno e Pedro Raul comandaram a virada alvinegra no segundo tempo. Talles marcou no início da segunda etapa, após falha da zaga, enquanto Pedro Raul garantiu a virada. O meia Lucas Evangelista abriu o placar para o Bragantino no 1º tempo, em desvio de cabeça.

Pedro Raul voltou a marcar um gol com a camisa do Corinthians após nove meses. A última vez que o centroavante tinha balançado as redes tinha sido em abril de 2024, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana.

Na 2ª rodada do estadual, o Bragantino visitará o São Bernardo, enquanto o Corinthians receberá o Velo Clube. Ambas as partidas serão no domingo (19).

Como foi o jogo

O Bragantino foi melhor nos primeiros minutos de partida, mas perdeu intensidade conforme o Corinthians intensificou sua marcação. Mesmo assim, os donos da casa criaram mais volume de jogo. Lucas Evangelista abriu o placar de cabeça. Em uma das poucas oportunidades claras de gol, o Timão teve um pênalti anulado pelo VAR por impedimento. A chuva forte castigou os jogadores, que tiveram a visão prejudicada e o gramado pesado.

Chuva torrencial em Bragança Paulista. pic.twitter.com/iU2xG4k2IM -- Livia Camillo (@livia_camillo_) January 16, 2025

O volume de jogo de ambas as equipes caiu na segunda etapa, mas o Corinthians foi mais oportunista e conseguiu a virada. Os atletas sentiram o cansaço após um tempo inteiro correndo com o gramado sintético bem molhado. O Corinthians empatou com Talles Magno graças a um "presente" da zaga do Massa Bruta. Pedro Raul ampliou o placar em bela finalização.

Lances importantes e gols

Bragantino assusta! Com um minuto e meio de bola rolando, Jhon Jhon recebeu boa virada de jogo dentro da área, arrumou o corpo e chutou na saída de Donelli, que fechou o ângulo da batida.

Passou perto! Talles Magno deu a resposta no ataque cinco minutos depois, em uma arrancada. O atacante foi até a entrada da pequena área do Massa Bruta, rabiscou e chutou cruzado com perigo, mas a bola foi para a linha de fundo.

1x0. Lucas Evangelista abriu o placar para o Bragantino, aos 9 minutos, com um desvio milimétrico de cabeça no cantinho direito. Juninho Capixaba apareceu na intermediária para receber bom passe de Pitta. Juninho ajeitou e cruzou. A bola ainda passou por cima de Pitta, que não alcançou, mas Evangelista foi cirúrgico para furar Donelli, que nem se mexeu.

VAR anula pênalti. Héctor Hernández lançou Romero em profundidade. O atacante disparou livre pela esquerda, até próximo da entrada da área, mas sofreu um carrinho de Juninho Capixaba. O lance foi invalidado pelo VAR por impedimento após muita demora.

Bola escorregadia! Na faixa dos 30 minutos, um ataque meio despretensioso do Corinthians quase virou uma lambança do goleiro Cleiton. Após Talles Magno tentar jogada pela esquerda, Romero apareceu para finalizar. A bola molhada surpreendeu o goleiro do Bragantino por estar escorregadia.

Donelli salva! Antes dos 3 minutos, Sasha roubou bola no meio de campo, arrancou pela área central e encontrou John John sozinho pela direita. O ponta cruzou na medida, e enquanto Sasha correu para a área cabecear. No reflexo, o goleiro Matheus Donelli espalmou para escanteio.

1x1. Talles Magno deixou tudo igual aos cinco minutos, após um erro crasso da zaga bragantina. O defensor tentou afastar, mas a bola sobrou limpa para o atacante chegar de frente para o gol de Cleiton e mandar no cantinho direito.

2x1. O Corinthians segurou a bola pela esquerda, perto da entrada da área, até que Ryan encontrou espaço para cruzar na cabeça de Pedro Raul. O centroavante estava livre e mandou no contrapé de Cleiton, que não conseguiu chegar na bola.

Ficha técnica

RB Bragantino 1 x 2 Corinthians

Data e horário: 16 de janeiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 1ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Alex Santana, José Martínez (COR), Lucas Cunha (BRG)

Gols: Lucas Evangelista, aos 9'/1ºT; Talles Magno, aos 5'/2ºT; Pedro Raul, aos 34'/2ºT.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Guilherme); Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lucas Barbosa); Vinicinho (Mosquera), Isidro Pitta (Borbas) e Eduardo Sasha (Gustavinho). Técnico: Fernando Seabra.

Corinthians: Matheus Donelli; Léo Maná (Matheuzinho), João Pedro Tchoca, Cacá e Hugo; Charles (Ryan), José Martínez e Alex Santanta (Carrillo); Romero (Yuri Alberto), Héctor Hernández (Pedro Raul) e Talles Magno. Técnico: Ramón Díaz.