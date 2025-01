Cruzeiro x São Paulo: confira onde assistir ao duelo da FC Series

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela estreia da FC Series, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Band, SporTV e Canal GOAT transmitirão a partida.

O São Paulo teve uma temporada de 2024 com altos e baixos. O Tricolor conquistou o título da Supercopa do Rei sobre seu rival Palmeiras e celebrou um momento histórico. No entanto, o clube enfrentou eliminações nas quartas de final da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Já no Brasileirão, terminou em sexto lugar e garantiu vaga à Libertadores de 2025, ano em que buscará alçar voos mais altos.

Do outro lado, o Cruzeiro teve sua melhor temporada desde o seu rebaixamento, em 2019, ao alcançar a final da Copa Sul-Americana, onde acabou com o vice-campeonato. No Campeonato Brasileiro, teve uma queda brusca de rendimento na reta final, mas terminou na sétima posição e se classificou para a pré-Libertadores. Mesmo com o rendimento acima do esperado, o clube mineiro se reforçou com nomes de peso e espera voltar à elite do futebol brasileiro em 2025.