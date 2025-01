Bola de João Fonseca alcançou 181 km/h, a mais rápida do Australian Open

O fenômeno brasileiro João Fonseca, que venceu o top 10 Andrey Rublev por 3 sets a 0 no Australian Open, registrou um winner de direita a 181 km/h, bola mais rápido do torneio até então, contou o colunista Alexandre Cossenza no UOL News Esporte desta terça (14).

O colunista disse que a atuação do brasileiro de 18 anos foi "histórica" .

O João não perdeu a mão em momento nenhum e fez coisas fantásticas. Ele registrou uma direita vencedora que andou a 181 km/h, que foi a direita mais rápida até agora em três dias de torneio, e teve um momento no segundo set que ele estava com média de segundo serviço a 175 km/h, quando a média do circuito masculino para o segundo serviço é 158 km/h. É uma diferença muito grande.

Ele fez coisas muito especiais em muitos aspectos. Eu acho que, se ele já vinha sendo badalado e não só no Brasil, mas por boa parte dos especialistas mundiais do tênis, ex-jogadores, comentaristas, depois de uma atuação dessa num primeiro jogo dele de chave principal de slam, contra um top 10, numa quadra enorme, a badalação só vai aumentar.

Esse garoto é muito especial e vai fazer coisas grandes em algum momento da carreira.

Alexandre Cossenza

Cossenza destacou a maturidade em quadra de João Fonseca, que jogou um tênis de alto nível nos momentos de maior pressão para vencer dois tie-breaks contra Rublev.

Tem muita coisa elogiada do João tecnicamente, taticamente, em termos de números, a cabeça, a concentração, como ele se manteve no jogo o tempo inteiro. É um garoto talentosíssimo, especial.

Não é a vitória só, é como ele fez, a maneira que ele se portou do começo ao fim; os números que ele registrou na partida; o comportamento, a coragem de ir para as bolas nos tie-breaks quando o jogo estava mais nervoso; como ele encontrava um ace ou um winner quando estava sendo ameaçado; e como fisicamente ele resistiu bem aos três sets.

Alexandre Cossenza

