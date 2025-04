Cruzeiro detona arbitragem após derrota para o Inter e exige mudanças: "Acabou a paciência"

Na noite deste domingo, o Cruzeiro emitiu uma nota contestando a arbitragem da partida contra o Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa perdeu por 3 a 0, no Beira-Rio.

Os mineiros não aceitaram a expulsão de Jonathan Jesus, ainda aos 19 minutos do primeiro tempo. O zagueiro recebeu o vermelho de Marcelo de Lima Henrique por derrubar Alan Patrick na entrada da área. O árbitro não foi chamado ao VAR para rever o lance.

"O que aconteceu neste domingo (06/04), em Porto Alegre, chega às barras da má vontade, da incapacidade, arrogância, prepotência e falta de controle total de quem é responsável pela arbitragem no futebol brasileiro"< escreveu a equipe.

"O Cruzeiro pergunta: se tem o VAR, em um lance de expulsão, muito duvidoso, por que não consultá-lo? A explicação é simples, arrogância, má vontade, falta de capacidade, pra falar o mínimo. No futebol brasileiro é mais danoso subir na bola com os dois pés do que termos uma arbitragem fraca, com erros infantis e ninguém faz absolutamente nada", ampliou.

Por fim, o Cruzeiro prometeu que não tolerará mais erros e exigiu mudanças imediatas.

"O Cruzeiro não vai mais se conformar e se curvar diante de tantos erros. Esperamos muito mais de quem se diz competente para administrar o futebol brasileiro. Exigimos atitude e mudanças imediatamente. Acabou a paciência", finalizou.

Veja a nota do Cruzeiro na íntegra

"Todos nós que amamos o futebol temos que deixar claro nossa indignação nesse momento.

O que aconteceu neste domingo (06/04), em Porto Alegre, chega às barras da má vontade, da incapacidade, arrogância, prepotência e falta de controle total de quem é responsável pela arbitragem no futebol brasileiro.

Primeiro, precisamos eximir nosso adversário (o Internacional), até porque, o que ocorreu no lance da expulsão de nosso atleta Jonathan, diz respeito apenas ao árbitro e ao VAR.

O Cruzeiro pergunta: se tem o VAR, em um lance de expulsão, muito duvidoso, por que não consultá-lo?

A explicação é simples, arrogância, má vontade, falta de capacidade, pra falar o mínimo.

No futebol brasileiro é mais danoso subir na bola com os dois pés do que termos uma arbitragem fraca, com erros infantis e ninguém faz absolutamente nada.

Todos os clubes fazem seus protestos com requerimentos e vídeos e nada resolve. Não se faz nada efetivamente para melhorar a arbitragem brasileira. Apenas discurso de quem dirige as entidades do futebol. "Vamos resolver", claro chute para o futuro sem uma solução imediata, para um problema que só causa muito desconforto e desconfiança, além do descrédito.

Começamos o campeonato nacional, um dos mais importantes do mundo, e as reclamações são as mesmas, sempre a arbitragem, seus erros absurdos e seus prejuízos às equipes, e lógico, ao campeonato.

Quando será que alguém vai fazer algo para melhorar a arbitragem e acabar com a soberba e a arrogância de quem também deveria zelar pelo futebol?

O Cruzeiro não vai mais se conformar e se curvar diante de tantos erros.

Esperamos muito mais de quem se diz competente para administrar o futebol brasileiro.

Exigimos atitude e mudanças imediatamente.

Acabou a paciência."