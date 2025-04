Bahia detalha relação com Orlando Ribeiro, vê evolução individual e traça metas no sub-20 do Corinthians

Luiz Gustavo Lemos Carvalho, mais conhecido como 'Bahia', é uma das grandes promessas da base do Corinthians. Natural de Vitória da Conquista, no estado baiano, o jogador chegou ao clube em 2016, com 11 anos, e desde então tem evoluído e conquistado seu espaço nas categorias de cima.

A chegada e a adaptação não foram fáceis, mas, hoje, Bahia se consolidou como titular no meio-campo do sub-20 do Corinthians. O volante também está no processo de transição entre base e profissional - já vem treinando com o time de cima e, inclusive, estreou pela equipe no Campeonato Paulista.

Neste processo de transição, Bahia vem treinando junto aos profissionais, mas também tem 'descido' para disputar partidas pelo time sub-20. O atleta de 19 anos, inclusive, vive bom momento. Ele foi titular absoluto no vice-campeonato da Copinha e faz uma de suas temporadas mais artilheiras na base do Timão.

Ao todo, Luiz Gustavo já anotou cinco gols em 13 jogos disputados em 2025. Foi somente em 2023, ainda no sub-17, que foi às redes mais vezes e marcou oito gols. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o jovem destrinchou o porquê da fase artilheira e destacou a sua versatilidade.

"Cara, eu sempre fui um jogador que, desde o sub-15, joguei em várias posições. Joguei de 5, joguei de 8 e joguei de 10. Acho que essa versatilidade e essa chegada na área, por eu estar fazendo bastantes gols, me ajuda bastante a jogar como 10, por exemplo. Eu gosto mais de jogar de 5 e de 8, mas agora estou fazendo a função de 10 no sub-20, que foi o que o Orlando me pediu durante a Copinha. Comecei de cinco, mas comecei a marcar gols nessa função, e o Orlando me colocou de 10. Tenho bastante qualidade para chegar na área, para finalizar jogadas e para fazer um gol como elemento surpreso na área. Isso me ajudou bastante, e acho que está sendo primordial para fazer gols esse ano", afirmou o jogador.

Orlando Ribeiro deixou o Santos e foi anunciado como o novo técnico do Corinthians sub-20 do outubro do ano passado. Na última temporada, o treinador teve pouco tempo de trabalho e só comandou a equipe em duas partidas do Paulista da categoria, sendo eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final.

Com pouco tempo de casa, Orlando Ribeiro se viu com a tarefa de treinar o Corinthians para a disputa da Copinha, competição da qual o Timãozinho é o maior campeão. Apesar do vice, o treinador não decepcionou, já que tinha um grupo muito jovem em mãos. Na visão de Bahia, o técnico tem um estilo de jogo que combina muito com o seu e "conseguiu fazer o time jogar".

"O Orlando é um treinador excepcional. Gosto bastante do estilo de jogo dele. É um cara que tem bastante conceitos, que gosta de um jogo mais apoiado, de posse de bola, em que você precisa atacar para não ser atacado, mais organizado. Ele gosta muito de jogadores técnicos, que pensam o jogo, que pensam em todos os momentos do jogo e têm inteligência. Esse estilo de jogo combinou muito comigo. Acho que nesse pouco tempo que ele teve, ele conseguiu passar as coisas para nós, conseguiu fazer o time jogar e ter conceito de jogo, e mesmo sendo um time novo, chegamos na final da Copinha. Acho que o trabalho dele é bem valorizado na base e ele vai ser um ótimo nome para o sub-20 do Corinthians", explicou.

Embora tenha chegado ao Corinthians há somente sete meses, Orlando Ribeiro já está fazendo a diferença no futebol de Bahia. O volante entende que tem evoluído bastante desde a contratação da nova comissão técnica e até mencionou a importância da diretoria no processo de crescimento.

"Sim, tanto com a chegada dele quanto com a da comissão dele, preparador físico, auxiliar, e até da diretoria também. Foi logo antes da Copinha que eu renovei meu contrato, e uma das principais pautas quando eu renovei era que, se eu fizesse uma boa campanha na Copinha, eu iria ter oportunidades no profissional. E foi isso que aconteceu. Mesmo tendo bastante volantes, estou esperando meu momento e aproveitando a oportunidade de jogar no sub-20 também para mostrar o quanto eu amadureci em tão pouco tempo com o Orlando. Ele chegou e agregou no meu futebol, no amadurecimento. Joguei uma Copinha como reserva e outra como titular, cheguei nas duas finais e isso ajudou bastante na minha maturidade. O que fez mais efeito foi a minha ida para o profissional e estar descendo para jogar. Eu me sinto mais pronto, mais preparado, mais intenso, melhor fisicamente. É só daí para melhor", avaliou o atleta.

Brasileiro sub-20, clássicos e metas traçadas

A base do Corinthians iniciou a temporada com o vice-campeonato na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na grande decisão, o Timãozinho foi superado pelo São Paulo por 3 a 2. Apesar disso, a campanha da equipe, que levou um elenco mais novo do que o usual, tem de ser valorizada.

Já no Campeonato Brasileiro sub-20, o time corintiano está invicto até o momento e ocupa a nona posição, com seis pontos. Em quatro rodadas, foram três empates e uma vitória. No último jogo, a equipe mostrou poder de reação e buscou o empate contra o Botafogo, fora de casa, em 2 a 2.

Bahia, então, traçou metas para o restante da temporada no sub-20 do Corinthians. O volante mencionou as dificuldades que o elenco enfrenta, mas quer chegar à final dos dois principais campeonatos que o time ainda disputa: Brasileiro e Paulista.

"Fizemos uma boa campanha na Copinha e agora estamos invictos no Brasileiro. Se continuarmos na mesma pegada que estamos... Brasileiro não é que nem a Copinha, já tem jogos mais difíceis. E como nosso time é um time bastante novo, é até muito difícil a gente treinar junto, porque treinamos no profissional, e um dia, dois dias antes do jogo, descemos, fazemos uma coisinha ali rápida e já vamos para o jogo. Acho que é bem difícil mesmo a gente se adaptar, entender bem o que o Orlando pede. Mas acho que se a gente focar mesmo, ter uma boa conversa entre nós, se blindar, mesmo não podendo treinar durante a semana para melhorar no jogo, acho que se fizermos um esforço mental e físico, conseguimos chegar na final do Brasileiro, chegar na final de Paulista também. E quem sabe ser campeão. Nosso time tem bola para isso. Já no individual, eu tenho metas de ser campeão de algum desses campeonatos que eu participar, e ter mais oportunidades no profissional, jogar no profissional e ser mais reconhecido ainda pela Fiel", revelou Bahia à Gazeta Esportiva.

O Brasileiro sub-20, como dito pelo jovem, não é um torneio fácil. E nesta segunda-feira, o Corinthians já tem pela frente um adversário mais complicado. Os Filhos do Terrão encaram o São Paulo, às 20h (de Brasília), em Cotia, pela quinta rodada da competição. E Bahia deu uma declaração 'polêmica' em relação ao jogo: clássicos se jogam E se ganham.

"Sempre quando se fala em São Paulo, Palmeiras, Santos, e até outros times do Rio, Flamengo, Fluminense, é sempre um clássico. Encaramos como clássico. Acho que clássico se joga e se ganha, não só se ganha. Temos que jogar e ganhar também. Temos que fazer um jogo bonito para você ganhar, se não voê vai ficar naquilo e não vai conseguir ganhar. A expectativa é a melhor possível. Estivemos treinando, vamos ver o que temos que melhorar amanhã. Ainda temos tempo para treinar amanhã e domingo para chegar na segunda, fazer um ótimo jogo e sair de lá com a vitória", projetou.

Capitão do sub-20, Bahia ainda tem alguns anos de Corinthians pela frente. No ano passado, o meio-campista renovou contrato com o clube até o fim de 2027. Caso cumpra contrato - o que parece estar nos planos -, ele completará 11 anos na equipe. Torcedor do Timão, o jovem ponderou sobre sua trajetória até aqui.

"É um sentimento inexplicável, só quem está vivendo sente. Penso sim em ser mais reconhecido ainda aqui no Corinthians, como eu falei, ganhar bastante títulos, colocar meu nome no memorial do time aqui no Parque São Jorge. O Corinthians sempre foi o meu time do coração. Quando eu falo que sempre torci para o Corinthians, têm pessoas que não acreditam, mas sempre torci mesmo. A maioria dos meus primos é corintiano, e foi quando o Ronaldo Fenômeno veio que eu comecei a gostar do Corinthians. Me apaixonei pelo Corinthians, e por incrível que pareça, foi o primeiro clube que eu vim fazer peneira, e passei. Estou aqui desde os 10 anos e quero continuar aqui. Tenho contrato até 2027, pretendo jogar nesse tempo, dar alegria à torcida, e ser muito feliz aqui", finalizou Bahia.