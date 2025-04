Com gols no primeiro tempo, Avaí e Novorizontino ficam no 1 a 1 na Série B

Avaí e Novorizontino empataram por 1 a 1 na noite deste domingo, na Ressacada, em Florianópolis (SC), em jogo válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jean Irmer abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos e Hygor deixou tudo igual para o time catarinense aos 26 do primeiro tempo.

O resultado pouco altera o cenário da rodada inaugural. Ambos somam um ponto e dividem a zona intermediária da tabela com outras equipes que também empataram, como Ferroviária e Remo. O time paulista estreou com Ben-Hur como técnico interino, uma vez que na quinta-feira o clube optou pela troca de comando. Liberou Eduardo Baptista e contratou Umberto Louzer. Ele só viu o jogo num camarote do estádio.

Empurrado pela torcida, o Avaí começou a partida pressionando, mas foi o Novorizontino quem saiu na frente. Aos 14 minutos, após erro na saída de bola da equipe da casa, Jean Irmer aproveitou a sobra na intermediária e soltou uma bomba, sem chances para o goleiro César. Pouco depois, Robson quase ampliou, mas desperdiçou a finalização.

O empate não demorou a sair. Aos 24, Mário Sérgio finalizou rasteiro dentro da área e obrigou boa defesa de Airton. Mas no rebote, Hygor apareceu bem e mandou para o fundo das redes. A primeira etapa seguiu equilibrada, com boas oportunidades para os dois lados.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso. Aos 10 minutos, Marquinhos Gabriel teve boa chance na marca do pênalti, mas foi travado por Rafael Donato. O zagueiro do Novorizontino quase virou o herói da partida aos 19, quando acertou o travessão após cabeceio em cobrança de falta de Matheus Frizzo.

Com o passar do tempo, o Novorizontino recuou e passou a explorar os contra-ataques, enquanto o Avaí tentava encontrar espaços para a virada. Mesmo com o jogo movimentado até os minutos finais, o placar não se alterou.

Na próxima rodada, o Avaí visita o Cuiabá na quinta-feira (10), às 21h30, na Arena Pantanal. Já o Novorizontino recebe o Volta Redonda no sábado (12), às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 1 NOVORIZONTINO

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Judson (Barreto), Zé Ricardo, João Vitor (Gaspar) e Marquinhos Gabriel; Hygor (Vagner Love) e Cléber (Alef Manga ). Técnico: Jair Ventura.

NOVORIZONTINO - Airton; Rodrigo Soares, César Martins (Rafael Donato), Patrick e Dantas (Renato Palm); Jean Irmer, Luis Oyama (Marlon) e Matheus Frizzo; Léo Tocantins, Robson (Bruno José) e Waguininho (Pablo Dyego). Técnico: Ben-Hur Moreira (interino).

GOLS - Jean Irmer, aos 14, e Hygor, aos 26 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson, Gaspar, Alef Manga e João Vitor (Avaí). César Martins, Marlon e Dantas (Novorizontino).

RENDA - R$ 142.358,00

PÚBLICO - 6.129 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).