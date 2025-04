Norris acusa Verstappen e 'despedida perfeita': as frases do GP do Japão

Quarta prova da temporada, o GP do Japão da Fórmula 1 foi marcado pelo domínio de Max Verstappen, que não deu chance aos pilotos da McLaren e venceu a prova sem cometer erros.

O brasileiro Gabriel Bortoleto completou a sua segunda prova na F-1, agora em 19º, enquanto o italiano Kimi Antonelli fez história ao se tornar o piloto mais jovem a liderar uma corrida. A seguir, as frases que marcaram o fim de semana.

Norris acusa Max, mas depois alivia

Lando Norris chegou a acusar Verstappen de ter sido jogado para fora pelo holandês na saída dos boxes após a 21ª volta. Os dois quase colidiram e o britânico voltou à pista passando pela grama da área de escape.

Ele me forçou para fora. Ele me viu ao lado, eu estava facilmente ao lado Lando Norris, em rádio com a McLaren durante a corrida

Após a corrida, minimizou o incidente e disse que foi 'lance de corrida'.

É lance de corrida. Ele estava na frente e me espremeu um pouco. Não esperava que o Max me desse algum espaço, mas está tudo bem Lando Norris, após a corrida

'Largada destruiu', diz Bortoletto

O brasileiro da Sauber escorregou na partida, largou mal e caiu da 17ª para a última posição logo no começo da corrida. Depois, só conseguiria ultrapassar Lance Stroll para terminar o GP do Japão na 19ª colocação.

É uma pena, porque acho que o ritmo era muito bom. A largada destruiu um pouco a gente

Max tem 'despedida perfeita' com a Honda

Max Verstappen alcançou a quarta vitória seguida no Japão, a quarta com motor da Honda. A fabricante japonesa se despede da Red Bull ao final da temporada e foi lembrada pelo piloto holandês após a corrida.

Significa muito para mim. Nos momentos finais, eu pensava: 'preciso manter a liderança, seria uma grande história terminar assim, nossa última corrida juntos no Japão com a Honda'. Estou extremamente orgulhoso do que conquistamos juntos nesses anos, e essa é uma despedida perfeita

Norris admite: perdeu corrida na classificação

Lando Norris disse que perdeu a corrida já no treino de classificação, uma vez que Max Verstappen cravou a pole, saiu na frente e não cometeu erros para vencer a prova. O britânico largou e terminou em segundo.

Perdi a corrida na classificação. Max não cometeu nenhum erro e tinha um ritmo muito parecido com o nosso. Foi uma corrida longa em que aceleramos do início ao fim e foi bem difícil. Mas não tínhamos nada de especial para pegar o Max, então ele mereceu a vitória

"Estou dando tudo", comemora Antonelli

Kimi Antonelli fez história e se tornou o piloto mais jovem a liderar uma etapa da F1, com 18 anos, 7 meses e 12 dias. Ele assumiu a liderança da prova na 22ª volta, após as paradas de Max Verstappen e Lando Norris, e comemorou com a equipe durante a corrida.

Mercedes: Você é o homem mais rápido na pista

Antonelli: Estou dando tudo, cara!

Mercedes: Bom rapaz.