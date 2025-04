CBF divulga áudio do VAR em polêmico pênalti para o Palmeiras; Sport vê "erro crasso"

A CBF divulgou, no final da noite deste domingo, o áudio do VAR do pênalti marcado a favor do Palmeiras na vitória de 2 a 1 sobre o Sport. O jogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ocorreu na Ilha do Retiro.

"Ele chega a tocar na bola, mas não muda a trajetória da bola, que ainda sobra para o jogador de branco (Palmeiras). É dentro da área, tem o calço. Isso impacta na ação dele. O pênalti está confirmado", disse Rodrigo Nunes de Sá, responsável pelo VAR.

O pênalti em questão foi marcado aos 46 minutos do segundo tempo, quando Raphael Veiga foi derrubado por Matheus Alexandre na área. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou em campo e não foi chamado à cabine do VAR para rever o lance.

Minutos depois, Piquerez foi para a cobrança e marcou o tento que garantiu o resultado favorável à equipe paulista. Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Verdão chegou aos quatro pontos, na sétima colocação.

Nas redes sociais, o lance gerou polêmica. O ex-goleiro Marcos, ídolo do Alviverde, contestou a marcação.

O Sport, por sua vez, emitiu uma nota manifestando "sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandada pelo Sr. Bruno Arleu de Araújo". O clube afirmou que cobrará oficialmente respostas da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol.

"A condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível em uma competição do porte da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a omissão do uso do VAR em lance capital evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo", escreveu o Leão.

Veja a nota do Sport na íntegra:

"O Sport Club do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandada pelo Sr. Bruno Arleu de Araújo, no confronto deste domingo (06), na Ilha do Retiro, contra o Palmeiras. O Sport cobrará oficialmente respostas da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol.

A condução da partida foi marcada por um erro crasso, inadmissível em uma competição do porte da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a omissão do uso do VAR em lance capital evidencia a falha grave que influenciou diretamente no resultado do jogo.

O Clube exige da Comissão de Arbitragem da CBF providências imediatas e efetivas. A tolerância com erros tão graves precisa acabar. É necessário que haja responsabilização dos envolvidos, a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir.

O Sport Club do Recife seguirá firme e incansável na cobrança por melhorias na arbitragem brasileira, em defesa da transparência, da justiça esportiva e do respeito ao futebol."