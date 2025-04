Abel explica improvisos no ataque contra o Sport e elogia atitude do elenco do Palmeiras: "Temos que ganhar mesmo sem jogar bem"

Após a suada vitória do Palmeiras sobre o Sport por 2 a 1, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira explicou as escolhas que fez durante a partida, especialmente no setor ofensivo. Com o elenco desgastado e desfalcado, o português reconheceu que precisou improvisar para buscar o resultado e destacou a entrega dos jogadores mesmo diante das dificuldades.

"Não tinha outro jogador para aquela posição. Se quisesse um ponta por fora, não tínhamos, não tinha outro ponta", afirmou o treinador, ao comentar a opção por deslocar Felipe Anderson para o lado direito do ataque. "Utilizei o Felipe Anderson mais à direita, coloquei o Facundo na esquerda, para criar dinâmicas. O Facundo, por dentro, também pode nos dar coisas muito boas. O Vitor Roque também pode ajudar ali, mas olhando para aquela posição, em uma altura que estávamos à procura do resultado, tirei o zagueiro e coloquei mais um jogador à frente para ser ainda mais agudo", disse.

Mesmo com a atuação abaixo do ideal e marcada por um pênalti polêmico nos acréscimos, que garantiu os três pontos, Abel avaliou positivamente as mudanças feitas durante a partida: "Acho que as substituições acabaram por ocorrer bem em um jogo extremamente difícil, contra uma equipe super motivada e bem treinada", continuou o técnico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O desgaste físico também foi tema da entrevista. O comandante alviverde voltou a ressaltar a dificuldade de manter o elenco com força máxima diante do calendário apertado e defendeu a estratégia de rodar o time em meio à maratona de compromissos: "É muito difícil, aqui no Brasil, jogar com força máxima, e é fácil de notar no jogo. Nas decisões dos nossos jogadores, é muito fácil de ver os que estão mais frescos e os que estão mais pesados", afirmou.

Para Abel, no entanto, a atitude dos atletas tem sido um ponto positivo mesmo em atuações menos inspiradas. "Jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem, é assim que funciona. Não é com o Palmeiras, é com todas as equipes que lutam por títulos", destacou. O treinador também fez questão de valorizar o esforço coletivo em campo: "A atitude está lá, e isso para mim é o que eu gosto mais", concluiu.

Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Verdão chegou aos quatro pontos, na sétima colocação. O Alviverde volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.