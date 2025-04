Corinthians chega à Colômbia para enfrentar o América de Cali pela Sul-Americana

O Corinthians desembarcou na noite deste domingo em Cali para o confronto diante do América de Cali. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Timão visita o adversário colombiano no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, nesta terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

Comandado pelo argentino Ramón Díaz, o Corinthians fará o último treino no Club Campestre de Cali, um clube recreativo, nesta segunda-feira.

O Timão está em solo colombiano! Agora, o próximo jogo será pela CONMEBOL Sudamericana.

O clube precisará dar uma resposta à Fiel Torcida, já que perdeu do Huracán, da Argentina, dentro da Arena, por 2 a 1, pela primeira rodada da competição continental. A equipe se encontra na terceira posição do Grupo C, sem nenhum ponto somado.

Para o duelo, o técnico Ramón Díaz terá dois desfalques certos: Memphis Depay e Igor Coronado, que sofreram traumas no tornozelo direito e no ombro esquerdo, respectivamente, na partida contra a equipe carioca.

Além deles, o goleiro Hugo (lesão no retofemoral da coxa direita), o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral esquerdo Fabrizio Anglieri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o meia Rodrigo Garro (tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha) seguem como baixas confirmadas.