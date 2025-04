Minotouro e TadalaFellas trocam farpas em encarada para o Fight Music Show

Veterano do MMA com participações no UFC e no Pride, Rogério "Minotouro" tem duelo marcado nos ringues de boxe contra o influencer Fábio Tadala, o TadalaFellas, na sexta edição do "Fight Music Show". Desde que a disputa foi anunciada, a troca de farpas públicas entre eles se tornou uma constante, tanto que o clima de rivalidade atingiu novo ápice na última sexta-feira (4), durante a primeira encarada feita para promover o evento. O destaque, porém, foi o comportamento do youtuber, que não pareceu intimidado pelo currículo do lutador e garantiu que vai surpreender a todos no dia do evento.

Com 1,3 milhão de seguidores no Instagram, o influenciador fitness e fisiculturista é conhecido por seus vídeos sobre musculação e treinos. Além disso, ele também participa de desafios radicais e se aventura no 'parkour'. Agora, quer mostrar que pode entrar no mundo da luta e vem há meses provocando o adversário - comportamento que se repetiu na entrevista coletiva.

"Eu não preciso achar nada, não preciso falar muito, afinal, o dia está aí para poder mostrar. Quem vai fazer algo não fala, não ameaça, quem vai fazer só vai e faz (...). Não preciso falar muito, me gabar, me vangloriar, porque no dia eu garanto que vou surpreender a ele e a todos que estiverem lá assistindo aquela luta", disse Fábio Tadala.

Mas Rogério Nogueira, com vasta experiência diante de rivais adeptos do 'trash talk', não deixou barato. O veterano fez questão de rebater as provocações, dando a entender que a rivalidade entre os dois está bem aquecida e que, para ele, a luta será mais uma página de sucesso em sua carreira. Com confiança, se mostrou determinado a levar a melhor e até cravou o momento exato da vitória.

"Tadala, não vai dar. Não vai dar para você. É até bom que você fale assim, que já está começando a virar rivalidade, e aí vai ser bom. Vai esquentar! Vai ser uma luta dura para você, Tadala. Já vi muita loucura sua, pular da ponte, mas essa vai ser sua maior loucura. Segundo round, nocaute", respondeu Minotouro.

FMS 6

O Fight Music Show retorna para a sexta edição, unindo luta, música e entretenimento. No dia 17 de maio, a Vibra São Paulo será o palco do evento, trazendo um card repleto de estrelas, com lutas de boxe entre influenciadores, celebridades e atletas renomados. A grande atração será mais uma vez o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas, que enfrentará o ator Duda Nagle.

MC Livinho, bicampeão do FMS, defendendo seu título contra o ator e comediante Lucas Veloso, que fará sua estreia no ringue. Já Daniel Rocha enfrenta o rapper TZ da Coronel. Emilene Juarez, esposa de Popó Freitas, duela contra a influenciadora Inae Barros. O ex-BBB Yuri Fernandes vai voltar ao ringue da organização para combate contra o streamer Igor Alan "Guras". Além disso, a sexta edição contará com o tradicional duelo de duplas, e trará os estreantes Souza "Pitbull" e Léo Gigante x Oliveira Júnior e Bruno Anunaki.

