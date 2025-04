Caixinha diz que Neymar será reintegrado na terça e espera ter o astro contra o Fluminense

O técnico Pedro Caixinha revelou que Neymar será integrado aos treinos com o elenco do Santos na terça-feira. O comandante elogiou a recuperação do meia-atacante, que esteve na Vila Belmiro neste domingo para participar da prelação do empate em 2 a 2 com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Neymar é nosso capitão. Fez questão de estar aqui, falar com o grupo antes do jogo. Ele fez um trabalho fantástico em termos de equilíbrio, recuperação e fortalecimento. Na terça-feira vai estar conosco na preparação para o próximo jogo", disse o português.

Atualmente, Neymar está em transição física e já fez alguns treinos com bola, mas ainda sem contato com o restante do elenco. Nesta manhã, aliás, ele esteve no CT Rei Pelé para uma atividade física.

O astro não entra em campo desde o dia 2 de março e desfalcou a equipe do técnico Pedro Caixinha na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Nesta noite, ele também não ficou à disposição para receber o Bahia.

A expectativa, portanto, é que o meia-atacante volte para o duelo contra o Fluminense, pela terceira rodada da competição. O embate será no próximo domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.