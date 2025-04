Santos sofre empate do Bahia no fim e deixa Caixinha 'na corda bamba'

Santos e Bahia empataram em 2 a 2 hoje, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

O Tricolor abriu o placar com o Erick no primeiro tempo e o Peixe buscou a virada com Thaciano e Diego Pituca na etapa final. Entretando Luciano Juba marcou no fim da partida e decretou o empate.

Cada time dominou um tempo. O Bahia foi melhor na etapa inicial, mas o Santos se impôs na segunda metade.

A reação do Santos veio depois de críticas a Pedro Caixinha. O treinador foi xingado e chamado de burro após tirar Barreal e Rollheiser no intervalo, mas Soteldo e Thaciano entraram bem e mudaram a partida. Nos acréscimos, porém, esse cenário favorável foi apagado.

O resultado contra a equipe mista de Rogério Ceni mantém a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha. A diretoria cobrava uma vitória ao português após a derrota para o Vasco na estreia.

Neymar fez uma rápida aparição na Vila Belmiro. O craque falou com o elenco no vestiário e voltou para casa. Ele deve ficar à disposição diante do Fluminense, no próximo domingo.

O empate deixa o Santos na 16ª colocação, com um ponto. O Bahia é o 13º, com dois.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Fluminense, enquanto o Tricolor medirá forças com o Nacional (URU), quarta-feira, pela Libertadores.

Parecia que ia engatar, só que não

O Santos começou elétrico, mesmo diante da pressão sob o técnico Pedro Caixinha após a estreia. O treinador repetiu a equipe e colocou Soteldo no banco, o que gerou um novo desgaste com a torcida por ver novamente Guilherme de titular.

Mesmo a contragosto, o treinador apostou em seu trabalho e o Peixe não decepcionou nos primeiros minutos. Fez boas chegadas com Barreal, Bontempo e Rollheiser. O próprio Guilherme acionou os companheiros e tentou servi-los. Apesar de não conseguirem converter, fizeram o goleiro Ronaldo trabalhar.

As boas chegadas foram significativas, mas duraram menos do que o esperado. Aos 16 minutos, um banho de água fria. A marcação falhou e João Schmidt se atrasou para brecar Erick, que, no mano a mano, levou a melhor contra Gabriel Brazão e abriu o placar.

O Bahia não estava em seu melhor momento do jogo e ganhou um novo oxigênio. O Peixe insistiu na marcação alta, mas não converteu e, com a marcação frágil, deu espaço para o Bahia crescer.

O time misto de Rogério Ceni, muito mais ajustado, deu trabalho e teve as melhores chances da primeira etapa.

Aos 45 minutos, Tiquinho perdeu um gol feito. Sozinho, após deslocar o goleiro. Iria fazer de cabeça, mas perdeu o tempo da bola e caiu sentado. Foi a melhor chance do Santos.

Santos reage e sofre castigo

Caixinha ouviu vaias e xingamentos nas suas substituições para o segundo tempo, mas o Santos melhorou e logo empatou.

Com Soteldo e Thaciano nas vagas de Barreal e Rollheiser, o Peixe deixou tudo igual aos quatro minutos. Soteldo cruzou, Thaciano aproveitou bate e rebate e marcou na Lei do Ex. Ele não comemorou.

O Santos seguiu em cima e teve um pênalti que acabou cancelado. A arbitragem viu mão na área, mas voltou atrás com a ajuda do VAR aos 14 minutos.

A pressão surtiu efeito, e a virada veio de uma forma improvável. Aos 35 minutos, Diego Pituca aproveitou rebote e bateu colocado de fora da área para virar. O meio-campista, que se tornou reserva, tirou a camisa na comemoração.

No fim, o Bahia jogou uma ducha de água fria no Santos. Cauly roubou e tocou para Luciano Juba, que em jogada individual driblou dois e venceu Brazão. 2 a 2 o placar final.

Protestos

Minutos antes de a bola rolar, parte da torcida protestou contra Pedro Caixinha com xingamentos. O treinador, em momento de substituição, sacou Barreal e Rollheiser, os melhores da primeira etapa, e manteve Guilherme, que pouco produziu.

"Ei, Caixinha, vai tomar * **" e "burro" foram gritados repetidamente. Thaciano e Soteldo entraram e foram bem. O empate, porém, mantém a pressão sobre o treinador.

A aparição de Neymar

Neymar esteve na Vila Belmiro antes de a bola rolar, mas voltou para casa e não viu o jogo do camarote do estádio.

O astro foi ao vestiário e deu uma força para o elenco, porém, retornou para seu condomínio.

Após processo de reequilíbrio e fortalecimento muscular, Neymar deve ficar à disposição do Santos contra o Fluminense, no próximo domingo, no Maracanã.

Lances importantes

1 a 0 Bahia. Aos 16 minutos de jogo, o Santos desorganizado deixou Luciano Juba encontrar Erick sozinho. O volante driblou o goleiro Gabriel Brazão e abriu o placar.

O empate. Aos 4 minutos do segundo tempo, Thaciano aproveitou o bate e rebate e deixou tudo igual.

Lambança. No minuto 14, a arbitragem viu pênalti inexistente em toque de mão na área. O VAR salvou.

A virada. No minuto 35, Diego Pituca bateu bonito de fora da área para por o Santos na frente.

2 a 2. Aos 44, Luciano Juba fez um golaço para deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x BAHIA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/horário: 06/04/2025, às 20h30

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Árbitro assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Árbitro assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: João Schmidt, Gil e JP Chermont (Santos) e Caio Alexandre e Erick (Bahia)

GOLS:

Santos: Thaciano e Diego Pituca, aos 4 e 35 minutos do 2T

Bahia: Erick, aos 16 minutos do 1T; Luciano Juba, aos 44 minutos do 2T

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Barreal (Thaciano); Rollheiser (Soteldo), Guilherme (Gabriel Veron) e Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Pedro Caixinha.

BAHIA: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Erick e Rodrigo Nestor (Jean Lucas); Ademir (Kayky), Iago (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.