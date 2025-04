Memphis Depay lidera estatísticas ofensivas entre os jogadores da Série A em 2025

Memphis Depay colocou fim ao jejum de bolas nas redes no último sábado, na vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Ele marcou um gol, deu uma assistência e participou do terceiro tento, que foi contra.

O holandês disputou, ao todo, 18 partidas neste ano. Apesar de balançar as redes apenas três vezes, Memphis é o líder em assistências entre os jogadores da Série A em 2025, com oito passes para gol. Os dados são do Sofascore.

Além disso, o jogador também lidera no quesito grandes chances criadas, com nove. Ele também possui 32 passes decisivos e precisa de, em média, 122 minutos para participar de um gol.

Memphis Depay elevou o patamar do @Corinthians desde a sua chegada! ??? O camisa 10 soma ótimas números e tem lideranças de destaque no futebol brasileiro no período! ?? É o melhor jogador atuando no país no momento? ??#Corinthians #SCCP #Memphis #Depay pic.twitter.com/JVR7zpA0gT ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 6, 2025

Em uma projeção maior, desde a sua estreia no Timão, em setembro de 2024, Memphis é o jogador com mais assistências (12) e mais chances claras criadas (13). O holandês, aliás, é o segundo em participações e finalizações no gol, atrás apenas de seu companheiro de ataque, Yuri Alberto.

Apesar de ter contribuído para o time, Memphis Depay será desfalque do Corinthians para o confronto contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana. Ele levou um pisão de Lucas Piton ainda no primeiro tempo contra o Vasco e acabou sofrendo um trauma no tornozelo direito.

A partida está marcada para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.