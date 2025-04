CBF divulga áudios do VAR em expulsão do Cruzeiro e pênalti pró-Palmeiras

DO UOL, no Rio de Janeiro

A CBF divulgou os áudios do VAR das partidas com decisões mais polêmicas envolvendo a arbitragem. E isso envolve tanto a expulsão no Inter x Cruzeiro quanto o pênalti que gerou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Sport.

O que foi dito no Inter x Cruzeiro

VAR (Daiane Muniz): "Quem faz a falta é o 34, com o pé direito"

Árbitro (Marcelo de Lima Henrique): "Cartão vermelho por DOGSO (situação clara e manifesta de gol), fora da área

VAR: "Eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34".

VAR: "Tenho outro defensor que está atrás da linha da bola, ele não tem mais condições de disputar essa bola com esse jogador. Tem proximidade, domínio, distância curta à meta e só tem o goleiro na sua frente".

Quem foi expulso? O zagueiro Jonathan Jesus, em jogada que envolvia Wesley, do Internacional, ainda aos 20 minutos do primeiro tempo.

O que foi dito no Sport x Palmeiras

VAR (Rodrigo Nunes de Sá): "Ele vai tocar, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda para o jogador de bola.

Árbitro (Bruno Arleu): "Sá, na hora que ele faz o tiki-taka, ele toma o toque. Eu vejo o toque".

VAR: "Ele não desliza o pé antes. Dentro da área tem o calço e isso impacta na ação dele de seguir na jogada. Sobraria para ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado".

O que foi marcado? O pênalti em cima de Raphael Veiga, após disputa na área com Matheus Alexandre. Piquerez converteu.