No tie-break, Joinville vence o Campinas e larga na frente nas quartas de final da Superliga masculina

O Joinville venceu o primeiro confronto contra o Campinas pelas quartas de final da Superliga masculina de vôlei. Neste domingo, no Ginásio do Taquaral, a equipe catarinense ganhou por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/16, 25/21, 12/25 e 15/13.

Os catarinenses podem garantir a classificação à semifinal se vencer o próximo jogo. O Campinas, por sua vez, precisa da vitória para forçar a terceira partida e seguir vivo na competição.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, desta vez em Joinville, às 20h (de Brasília).

O jogo

No primeiro set, o time mandante não deu brechas ao Joinville. Com boa atuação de Bruno Lima. O Campinas dominou as ações e fechou com 25/23.

Os visitantes voltaram com outra postura para o segundo set. O Joinville abriu larga vantagem e empatou a partida, com 25 a 16.

Fredo Brito, ex-Campinas, foi o grande destaque do terceiro set. Com três bloqueios cruciais, o Joinville fechou em 25 a 21.

Os donos da casa não se abateram o dominaram completamente o quarto set, com cinco aces, quatro bloqueios e 11 pontos de ataque. O Campinas fechou em 25 a 12 e forçou o tie-break.

Já no set decisivo, as duas equipes chegaram a ficar empatadas com 13 pontos cada. Porém, Felipe Brito e Araújo marcaram os pontos decisivos e o Joinville fechou em 15/13 e garantiu a primeira vitória da série.

Sesi-Bauru domina o Praia Clube

Já na Arena Paulo Skaf, o Sesi-Bauru venceu o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/20 e 25/21. O grande destaque do jogo foi Darlan, com 17 pontos de ataque e cinco aces.

Com isso, o atual campeão pode se classificar à próxima fase se vencer a próxima partida. O novo duelo acontece na casa do Praia Clube, em Uberlândia, no próximo domingo, às 17h (de Brasília).