Abel exalta vitória no Recife e volta a criticar o calendário brasileiro

O técnico Abel Ferreira valorizou a vitória do Palmeiras sobre o Sport neste domingo, quando o alviverde marcou de pênalti no final para bater o adversário por 2 a 1 na Ilha do Retiro. O português voltou a falar ainda sobre o futebol brasileiro ter "muitos jogos e poucos treinos".

O que aconteceu

O treinador do Palmeiras exaltou a equipe do Sport e valorizou vitória sobre o rival na casa do Leão. Abel Ferreira ainda falou sobre espírito dos atletas do alviverde, em atuar até o último minuto em busca do resultado.

O jogo só acaba quando termina e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades. Eu já aprendi que o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Jogar com uma equipe (Sport) empolgada, muito bem treinada, vinha de um sucesso há 3, 4 dias (título do Campeonato Pernambucano). Vamos ver quantas equipes vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipe em casa vai dar muito trabalho . Abel Ferreira, após Sport x Palmeiras

Abel Ferreira voltou a falar do calendário do futebol brasileiro e comentou sobre as substituições feitas durante a partida.

Se tivéssemos ganhando de 1 ou 2 a 0, porventura as substituições teriam sido outras, teriam sido substituições mais de equilíbrio, de contenção, de refrescar. Como nós queríamos ir atrás do resultado, nós somos uma equipe grande, nós temos que ganhar quando jogamos bem e temos que ganhar quando não jogamos tão bem, assim que funciona. É muito difícil aqui no Brasil jogar na força máxima. Vocês sabem que eu já falei muito, temos que fazer uma gestão de energia para jogar na máxima força Abel Ferreira

O técnico do Palmeiras ainda exaltou Estêvão, e lembrou fala de Guardiola sobre bons jogadores moldarem os treinadores.

"Eu sou pior ou melhor se eu jogar com o Estêvão ou sem Estêvão? O Guardiola diz que o que faz dele bom treinador são os jogadores. E o Estêvão é daqueles jogadores que ajudam, quando está bem ajuda os treinadores a serem melhores, se não, não há milagres", concluiu o treinador.