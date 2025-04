Pênalti para o Palmeiras e expulsões: ex-árbitros opinam sobre polêmicas

A segunda rodada do Brasileirão ficou marcada por polêmicas de arbitragem, principalmente no último domingo.

O UOL ouviu ex-árbitros sobre os principais casos que geraram reclamações de comissões técnicas, atletas e dirigentes.

Pênalti para o Palmeiras

Sport e Palmeiras empatavam por 1 a 1 até que Raphael Veiga caiu na área em lance com Matheus Alexandre no fim do duelo. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti. Na cobrança, Piquerez foi às redes e definiu a vitória palmeirense por 2 a 1.

Não vejo pênalti de jeito nenhum. Para mim, se houve um choque, foi muito leve, muito mais provocado pelo Veiga, porque já vinha correndo, não tinha como parar, mas não dá para marcar pênalti desses de jeito nenhum. Alfredo Loebeling

Uma jogada normal, sem falta do atleta do Sport. Não aconteceu o pênalti. Pênalti marcado erroneamente, sem que houvesse correção do VAR, que não sei qual a finalidade da intervenção dos mesmos. São 15 árbitros dirigindo uma partida e sempre errando, uma hora para uma equipe e outra para outra. Ulisses Tavares

Decisão acertada do árbitro. Matheus, do Sport, cometeu falta em Veiga. Atingiu por trás a perna esquerda dentro da área. Emídio Marques

O pênalti não aconteceu. O jogador do Sport foi na bola e tocou nela antes de o pé dele tocar no pé do Veiga. João Paulo Araújo

Possível expulsão de Lyanco

O zagueiro do Atlético-MG poderia ter sido expulso antes no empate por 0 a 0 com o São Paulo. Lyanco já tinha amarelo por um empurrão em Ferreirinha e atingiu Ferraresi em outro lance — o árbitro Ramon Abatti Abel não puniu o jogador com o segundo cartão. O momento gerou revolta do técnico Luis Zubeldía, que reclamou, invadiu o gramado e foi expulso.

Lyanco foi expulso no final da partida. Em novo lance com Ferraresi, ele recebeu o segundo amarelo.

Não acho que o Lyanco deveria tomar o segundo cartão naquele lance. Acho uma falta de jogo, nada demais para tanta reclamação. Gerou uma expulsão correta do Zubeldia. Alfredo Loebeling

Não vi falta violenta para expulsão, foi uma falta normal de jogo, sem violência. Treinadores estão em campo para orientar sua equipe e não para discutir arbitragem. Ulisses Tavares

É procedente a reclamação do São Paulo, já que o Lyanco deveria ser advertido por entrada imprudente em Ferraresi pela imprudência. Como já tinha sido anteriormente advertido, somente caberia a sua expulsão por dois cartões amarelos. A expulsão do treinador do São Paulo foi acertada. Ele reclamou e protestou com gestos e palavras contra o árbitro. Emídio Marques

O Lyanco já era para ser expulso quando empurrou o Ferreirinha na falta que ele fez. Ele empurrou na cara do árbitro, e o árbitro não expulsou o Lyanco ali. Depois, o Lyanco pega [Ferraresi], deveria ter tomado o outro cartão amarelo lá e ter sido expulso ali também. O técnico de São Paulo não podia também fazer o que fez, teria que ser expulso, mas ele se sentiu prejudicado. Isso é do jogo, ele não podia ter invadido o campo de forma nenhuma, então tinha que ser expulso. João Paulo Araújo

Expulsão no Cruzeiro

O zagueiro Jonathan Jesus foi expulso no primeiro tempo do jogo entre Internacional e Cruzeiro. O defensor se envolveu em lance com Wesley, do Colorado, e foi expulso diretamente pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. O duelo terminou com vitória colorada por 3 a 0.

A expulsão no jogo do Cruzeiro é muito forçada. Alfredo Loebeling

Não vi falta para expulsão. Jogada em uma disputa de bola, não havendo clara oportunidade de gol, não era último homem. Ulisses Tavares

Expulsão acertada. O jogador Jonathan Jesus, do Cruzeiro, interrompeu a progressão do Wesley, do Internacional, que ia em ação convergente a meta adversária. Se a falta não fosse cometida, ele teria uma oportunidade clara de fazer o gol. Como foi obstruído faltosamente, só cabe a expulsão. Emídio Marques