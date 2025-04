Análise: Com desfalques e expulsão, São Paulo conquista ponto importante contra o Atlético-MG

Por Luigi Tocchet

O São Paulo empatou com o Atlético-MG, neste domingo, em 0 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Com desfalques de peso e um homem a menos na reta final, o Tricolor conquistou um ponto valioso fora de casa.

Para o duelo contra o Galo, o técnico Luis Zubeldía não pode contar com Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura. A ausência dos dois últimos nomes foi bastante sentida pela equipe, ainda mais no setor ofensivo.

Mesmo assim, o São Paulo começou melhor no jogo, com Ferreirinha sendo o centro da criação de jogadas da equipe. O Tricolor teve boas oportunidades, obrigando o goleiro Everson a fazer grandes defesas, em finalizações de Marcos Antônio e Alisson, e até balançou as redes, mas o gol foi corretamente anulado.

Na reta final do primeiro tempo, o zagueiro Lyanco, que já tinha recebido cartão, fez falta em Ferraresi e merecia receber o segundo amarelo, mas o árbitro deixou passar. O lance irritou Zubeldía, que foi expulso por reclamação.

No segundo tempo, o Galo melhorou e passou a mandar na partida. O ataque do São Paulo parou de incomodar, ainda mais após a saída de Ferreirinha, e a equipe mineira ficou mais com a bola. A situação piorou quando, aos 38 minutos, Jonathan Calleri acertou uma cotovelada em Júnior Alonso e foi expulso.

Foi aí que a estrela de Rafael apareceu. O goleiro fez grandes defesas, evitou a vitória do time mineiro e foi o melhor em campo. Segundo dados do Sofascore, foram seis defesas, sendo cinco delas em finalizações de dentro da área.

No final das contas, o resultado acabou sendo justo, com cada time sendo melhor em um tempo. Levando em consideração os desfalques e a pressão do Atlético-MG nos minutos finais, o ponto conquistado fora de casa pode ser comemorado pelo São Paulo.

Por outro lado, é importante ressaltar que o Tricolor, mais uma vez, não teve um desempenho de encher os olhos e, considerando a reta final do Brasileirão de 2024, chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória na competição.

O São Paulo ocupa apenas 14ª posição, com dois pontos somados. A equipe do técnico Luis Zubeldía volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbis.