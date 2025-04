Abel destaca união do Palmeiras após usar time misto contra o Sport: "Vitória arrancada"

Neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visitou o Sport na Ilha do Retiro, venceu por 2 a 1 e conquistou seu primeiro triunfo na competição. Na entrevista pós-jogo, o treinador Abel Ferreira destacou a "união" do alviverde, que triunfou mesmo com um time mesclado.

"O jogo só acaba quando termina, e os jogadores sabem disso, sabendo que dentro do jogo temos que passar por muitas dificuldades. Como eu já aprendi aqui, o futebol brasileiro não é para amadores. É difícil, muito jogo, pouco treino, muita viagem. Nem sempre jogamos bem. É verdade que andamos à procura da melhor dinâmica, ou eu ando à procura da melhor dinâmica para ajudar estes jogadores. É verdade que, em função da viagem, nós temos que trocar, não tem que arriscar muitas vezes. Mas tem que ser assim, não há outra forma", declarou o técnico português.

"Foi uma vitória arrancada, com muito trabalho e suor, não com 11, mas com os 23 jogadores que hoje estão conosco, porque até para fazer a convocação é fácil. O diretor me pergunta, e eu digo para colocar todos que estão disponíveis. É bom, porque nos dá confiança. No momento em que troco os jogadores que podem jogar mais por dentro e os coloco por fora, nem sempre estou os ajudando os melhores jogadores, mas a equipe precisa, neste momento, de jogadores em lugares em falta. O importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido em campeonato que é muito competitivo", completou.

Apesar de ter mantido o esquema com três zagueiros, o treinador preservou vários atletas e mudou muito a base da escalação. Jogadores como Estêvão, Gustavo Gómez, Vitor Roque e Piquerez, todos titulares, na maioria das vezes, iniciaram no banco. Já Raphael Veiga e Aníbal Moreno, que haviam desfalcado o Verdão na estreia pela Libertadores, se recuperam de lesão, voltaram a ser relacionados e entraram no segundo tempo.

Richard Ríos ficou de fora devido a uma pancada no joelho direito, e seguiram como baixas Maurício (transição física), Marcos Rocha (transição física), Mayke (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Com a vitória, a primeira após um empate sem gols com o Botafogo pela estreia da competição, o Verdão chegou aos quatro pontos, na sétima colocação. O Alviverde volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.