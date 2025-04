Santos cede empate ao Bahia no fim pelo Brasileirão e é vaiado na Vila Belmiro

O Santos segue sem vencer no no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Peixe levou um gol no fim e ficou no empate de 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do torneio. Thaciano e Pituca fizeram para os mandantes, enquanto Erick e Luciano Juba empataram. Após o apito final, os torcedores vaiaram o time paulista.

Com o resultado, o técnico Pedro Caixinha vê a pressão aumentar. O Alvinegro Praiano está na 16ª colocação, com somente um ponto. O Tricolor está 13º, com dois.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).

O Bahia, por sua vez, foca na Libertadores. O time encara o Nacional-URU, na quarta-feira, às 19 horas, fora de casa, pela segunda rodada da fase de grupos. Já o próximo desafio pela liga nacional será no domingo, às 16 horas, contra o Mirassol, em Salvador.

O jogo

A partida começou agitada na Vila Belmiro. Os mandantes tentaram partir para cima. Com dois minutos, Rollheiser tabelou com Guilherme e bateu para fora. Com o susto, os visitantes acordaram e responderam. Aos oito, Willian José foi acionado na entrada da área e finalizou para ótima defesa de Brazão.

Com o relógio marcando 16, então, o Bahia conseguiu abrir o placar. Erick recebeu ótimo lançamento e disparou sozinho em direção a área. O atacante driblou o goleiro e completou para o fundo da rede.

A partir de então, o Santos tentou pressionar. A equipe, contudo, sofreu para furar o bloqueio dos tricolores, que armaram uma fortaleza. A melhor chance saiu aos 45. Escobar cruzou e Tiquinho, enganado pelo quique da bola, furou a tentativa de cabeceio.

Do outro lado, o time nordestino quase ampliou. Erick fez boa jogada individual, deixou dois marcadores para trás e arrematou no pé da trave.

Na volta do intervalo, o Santos entrou em campo ligado. Com dois minutos, Escobar cruzou, Tiquinho tentou de cabeça e a bola ficou viva na área. Vários jogadores tentaram chutar, mas a defesa acabou afastando.

2º tempo

Já aos quatro minutos, saiu o empate. Thaciano recebeu na área e ajeitou de peito para Guilherme. O zagueiro do Bahia cortou, mas Thaciano conseguiu recuperar a posse e emendou um forte chute para deixar tudo igual.

Na sequência, os mandantes seguiram em cima. Guilherme até teve uma boa chance de virar, em cobrança de falta, mas isolou. Aos 14, o árbitro chegou a marcar pênalti para os paulistas, porém voltou atrás após revisar o lance no VAR e entender que a bola não bateu na mão de Erick Pulga.

Já aos 35 minutos, saiu a virada alvinegra. A defesa do Bahia afastou mal um cruzamento e deixou na medida para Diego Pituca. O volante chegou finalizando de primeira e acertou no cantinho, sem chances para Ronaldo.

Com o relógio marcando 44, contudo, os visitantes buscaram o empate. Luciano Juba recebeu na esquerda, driblou dois marcadores e e finalizou com força para balançar as redes.

No fim, o Santos ainda tentou pressionar em busca da vitória, mas nada foi suficiente.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 2 X 2 BAHIA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 6 de abril (domingo)



Horário: às 20h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Luiz Claudio Regazone



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior



Cartões amarelos: João Schmidt, Gil, Soteldo, Chermont (Santos); Caio Alexandre, Erick (Bahia)



Público: 8.796



Renda: R$ 499.201,25

GOLS: Thaciano, aos 4 do 2ºT, e Pituca, ais 35 do 2ºT (Santos); Erick, aos 16 do 1ºT,e Juba, aos 44 do 2ºT (Bahia)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil. Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Pituca) e Barreal (Thaciano); Rollheiser (Soteldo), Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Guilherme (Veron).



Técnico: Pedro Caixinha

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Erick, Rodrigo Nestor (Jean Lucas) e Iago Borduchi (Erick Pulga), Ademir (Kayky) e Willian José.



Técnico: Rogério Ceni