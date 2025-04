Caixinha se impõe após vaias no Santos: 'Nenhum problema com pressão'

O técnico Pedro Caixinha se impôs em coletiva após as vaias no empate em 2 a 2, entre Santos e Bahia, hoje, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

A torcida protestou contra o treinador por causa de suas substituições no intervalo. O português foi alvo de xingamentos e vaias após sacar Barreal e Rollheiser, considerados os melhores da primeira etapa. Soteldo e Thaciano entraram e, antes dos cinco, juntos criaram a jogada do gol.

Caixinha se impôs em coletiva e reforçou que não tem redes sociais e lida muito bem com a pressão. Vaias e 'ei, caixinha, vai tomar ** **" foram os gritos direcionados ao comandante.

Nesta última semana, a diretoria o buscou para uma conversa para realinhar as expectativas e conversar sobre o trabalho feito até aqui. A estreia contra o Vasco foi considerada muito ruim.

Pedro Caixinha, técnico do Santos.

Veja todas as respostas na íntegra:

Respaldado pela direção?

"A primeira parte da pergunta com uma pergunta: forma, comportamento, intensidade, luta, você acha que eles não estão convencidos? Quanto têm essa atitude dentro do campo, de vir de uma derrota e tomar o gol, e tem essa vontade de fazer as coisas até o final, a resposta está no campo."

Pressão

"Não tenho redes sociais. Não vejo esse tipo de resposta. Apenas analisamos o jogo anterior e preparamos esse jogo. Nós jogamos melhor do que o Vasco. Desligamos do jogo e foi o 11 que iniciou hoje. Tinham o orgulho ferido e um aprendizado. Quis mesmo reforçar essa situação. Hoje, nós vimos uma equipe com comportamento que trabalhamos todos os dias. O que falhou? O Barreal foi o melhor no jogo anterior e nesse não esteve tão bem, ligado e agressivo. Não conseguiu a ligação que queríamos dele. Faltava presença de área. O Bahia defende muito bem por dentro e ataca por fora. Tivemos sobra na segunda parte. Foi por isso que tomamos as decisões. Eu defendo sempre os nossos jogadores."

"Sempre encontram culpados, mas eu estou sempre presente. Vão procurar culpados e cabe a mim defender sempre os nossos jogadores. Isso, eu vou fazer sempre, para que possam dar resposta dentro do campo. Não ganhamos, mas a forma é um sinal de que vamos ser muito fortes nesse Brasileirão."

Avaliação do Guilherme

"Mais uma vez defendo. Nunca mais na minha vida vou decidir por crítica. Sei que vai voltar ao teu nível. Estamos a falar da segunda rodada. De um jogador que foi o artilheiro do Paulistão. Se esse jogador não tem um carinho, como vários não tiveram no Vasco, teríamos que trocar sempre a equipe. É um jogador que acredito muito, conversei com ele. Entrega ao jogo muito grande. Defendo. Sempre que tiveres que jogar, também vou dizer quando tiver que jogar. Essa é a relação que tenho independente do que vem de fora. Imagina se eu ficar pensando nisso."

Vaias

" A torcida é sempre soberana. Para apoiar, para entender o momento que o clube está a fazer daqui para frente. E é soberana para vaiar. Prefiro que vaiem a mim do que meus jogadores. Não tenho nenhum problema com essa pressão. Não me vai levar a tomar decisões que não acredito, do primeiro ao último dia."

Neymar presente mesmo sem jogar

"É nosso capitão. Esteve conosco e fez questão de falar com o grupo. Terça-feira vai estar conosco no início da semana na preparação para o próximo jogo"

Agredir mais no Santos

"Não comparei o jogo. Falei apenas de comportamentos e atitudes. O Bahia tem uma dinâmica interessante no ataque. E esse posicionamento faz com que crie-se um quadrado no meio e um dos laterais fazendo construção e projetando o outro. O Caio faz a divisão toda do jogo. O Nestor andou no espaço. Tínhamos trabalhado esses dois tipos de situação. Não conseguíamos fechar o espaço central. Adversário conseguiu dominarmos. Mas conseguimos jogar a bola nessa zona e evitamos que fizessem a transição para frente. Como eliminaram? Saída longa. Segunda bola. Essa foi a realidade do jogo. Depois, jogo ficou aberto. E aí bola no gol do Bahia e bola no nosso gol."

Comportamento

"Está a fazer de uma forma muito clara. Existe metade do meio-campo para atacar nas nossas costas. Equipe muito fechada por dentro. Não teve a ver com nossos zagueiros, podiam estar mais próximos. Estou a fazer sobre isso. Mas os nossos zagueiros precisam jogar ali. Gil tem feito trabalho fantástico. Nossa equipe vai ser agressiva dessa maneira. Vamos correr riscos? Vamos, mas não vamos deixar de fazer. Atacar a bola."

Soteldo

"Soteldo é um jogador muito importante, mas não pode haver esse sentimento de que um é mais importante de outro. O Guilherme tem sido titular indiscutível e agora parece que já não o é. Hoje, entendemos que Soteldo não deveria iniciar o jogo. Queria que aqueles que tivessem no jogo contra o Vasco tivessem uma reação. É importante termos jogadores que possamos mexer no jogo. Uma coisa que ninguém disse é que ele e Thaciano mudaram o jogo. Muito importante estar no banco para mudar o jogo"

Transição

"O mais vertical que temos é o Guilherme. Veron também é vertical, Thaciano é agressivo. Queríamos ganhar a bola e sair por fora. Fizemos isso em melhores condições de atacar. Ocupamos 70% do tempo no campo de ataque. Como se defendeu o Bahia? Num bloco médio / baixo. Queríamos que a nossa bola entrasse rapidamente. Para que o ponta estivesse em condições de atacar o lateral."

GOLS

"Gols do Vasco eram evitáveis. Gol de hoje é uma ótima transição do adversário. O segundo gol começa num bloco médio, alguém não foi na bola e dormiu, são situações de jogo e do futebol. Maior concentração, fechar o jogo e saber jogar. Estar vivo em todos esses momentos. Desatenção individual"

"Todos os jogadores que entraram jogaram bem. Soteldo e Thaciano entraram bem. Pituca também. Quase voltou a fazer o terceiro gol. Veron entrou com muita vontade de querer fazer acontecer. Deivid na situação ofensiva esteve bem. Muito mais sacrifico defensivo."