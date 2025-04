Zubeldía destaca atuação de Rafael no empate contra o Atlético-MG e elogia dupla de volantes

Destaque no empate entre São Paulo e Atlético-MG, neste domingo, em 0 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Rafael ganhou elogios do treinador Luis Zubeldía, que também gostou do desempenho da dupla de volantes.

"Rafael é um ótimo goleiro e um jogador muito importante para o time. Queremos a defesa o mais protegida possível, para que ele faça um bom trabalho. Ele fez hoje e mostrou um bom trabalho", disse Luis Zubeldía em entrevista coletiva.

O goleiro foi bastante exigido pelo ataque do Atlético-MG, principalmente no segundo tempo, depois da expulsão de Jonathan Calleri. Rafael fez grandes defesas e evitou a derrota do São Paulo.

??????! Nosso paredão brilhou demais hoje ?#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/z49b7G0rjD ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2025

Zubeldía também elogiou o desempenho da dupla de volantes Alisson, que completou 150 jogos com a camisa do Tricolor, e Marcos Antônio, que ganhou a vaga no time titular com a lesão de Luiz Gustavo. O treinador se mostrou satisfeito com a atuação da equipe no geral.

"Viemos para ganhar com Alisson e Marcos Antônio no meio-campo. Tive decisões ousadas e fizemos um bom jogo para anular o adversário e buscar o resultado. Nos defendemos bem com e sem a bola. Em contextos gerais, foi um bom jogo", finalizou.

Com o resultado, o São Paulo chega aos dois pontos somados e assume a 14ª posição. A equipe do técnico Luis Zubeldía volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, no Morumbis.