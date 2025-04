Diretoria minimiza expulsão de Zubeldía e quer fim da pressão sobre técnico

Nem mesmo a expulsão do técnico Luis Zubeldía diminuiu a aprovação da diretoria do São Paulo pela atuação do time contra o Atlético-MG e a pressão sobre o argentino está perto de ser encerrada de vez.

O que aconteceu

Mesmo desfalcado dos dois melhores jogadores do time, Lucas e Oscar, o São Paulo teve boa atuação na avaliação dos dirigentes do clube. A equipe fez um bom primeiro tempo e poderia ter voltado com a vitória caso Lyanco tivesse sido expulso ainda na primeira etapa.

A revolta de Zubeldía e sua expulsão não abalaram a aprovação interna do Tricolor pela atuação. O argentino reclamou muito de Lyanco não ter recebido o segundo amarelo e acabou expulso por Ramon Abatti Abel.

Apesar de entender que a arbitragem foi ruim, o São Paulo não deve se manifestar oficialmente. Há um entendimento de que a expulsão do treinador foi exagerada.

Depois da pressão subir bastante sobre o treinador, um novo bom resultado contra o Alianza Lima (PER), na quinta-feira (10), deve colocar uma pedra sobre o assunto e dar tranquilidade para o Zubeldía trabalhar. Desde a classificação para as semifinais do Paulistão, a diretoria não fez nenhum movimento pela demissão do treinador e quer findar o papo de pressão com o resultado da quinta.