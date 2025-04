Ramón caça novo 10 no Corinthians após lesões e tem dois cenários para Sula

O Corinthians vai enfrentar o América de Cali, na terça-feira, pela Sul-Americana, sem nenhum camisa 10 de ofício. Ramón Díaz viu suas três opções se lesionarem e agora busca um novo armador no elenco.

Em busca de um 10

O Corinthians não terá Garro, Coronado e Memphis. O primeiro — titular absoluto — trata uma lesão no joelho e não tem prazo de volta. Os outros dois tiveram traumas no ombro e no tornozelo, respectivamente, no jogo contra o Vasco.

Memphis, apesar de atacante, também faz as vezes de armador. Quando o Corinthians não conta com Garro e Coronado, é o holandês o escolhido para recuar mais e ajudar na construção das jogadas.

Ramón pode recuar e improvisar um atacante. A possibilidade, no entanto, é difícil, uma vez que algum jogador mais ofensivo precisará entrar no lugar de Memphis na frente e ainda será preciso ter outro nome para entrar no lugar de Coronado.

A segunda — e mais provável — possibilidade é encher o time de volantes. O elenco conta com sete jogadores na função: Raniele, José Martínez e Ryan podem jogar mais recuados, e Carrillo, Breno Bidon e Alex Santana são mais ofensivos. Charles joga das duas maneiras.

O Corinthians só jogou sem um dos 10 duas vezes no ano. Contra o Bragantino, na estreia do Paulistão, a função de armar o time ficou com o atacante Talles Magno. Contra o Novorizontino, às vésperas de clássico com o Palmeiras no estadual, Luiz Eduardo, da base, teve oportunidade.

Mais desfalques

O trio de camisas 10 não é o único desfalque do Corinthians para o jogo na Colômbia. O Timão também não terá o zagueiro Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita), o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri (lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda) e o goleiro Hugo Souza (lesão no retofemoral da coxa direita).

O cenário faz crescer a possibilidade de Ramón mandar uma equipe reserva a campo na Colômbia. O Corinthians perdeu para o Huracán por 2 a 1, em casa, na primeira rodada da Sul-Americana.

O Corinthians tem clássico no final de semana. A equipe visita o Palmeiras, no sábado, pela terceira rodada do Brasileirão.

Prioridade não é a Sul-Americana

A prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón, não escondeu a escolha da comissão em focar no torneio nacional após o aperto passado em 2024.

O Brasileirão é sempre a prioridade. Sempre damos prioridade para a liga. O Corinthians sofreu ano passado. Não queremos sofrer de novo. Vamos brigar na copa também, mas a liga é prioridade. Sair da copa é chato, triste, mas não quero nem pensar no que aconteceu nos últimos anos no Brasileirão. É uma catástrofe [cair]. Não dá para ser rebaixado nas copas. No Brasileirão, sim. Temos experiência. Não permito que o Corinthians viva nunca mais isso. Emiliano Díaz, em entrevista coletiva após Corinthians 3 x 0 Vasco

A comissão evita prometer títulos mesmo após a conquista do Paulistão. Além do Brasileiro e da Sul-Americana, o Corinthians disputa a Copa do Brasil.