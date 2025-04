Caixinha revela conversa com Guilherme e defende atacante do Santos em meio à críticas

Depois de ser um dos principais jogadores no Campeonato Paulista, Guilherme vive um momento conturbado no Santos. O atacante vem sendo alvo de muitas críticas neste início de Brasileirão.

Neste domingo, após o empate de 2 a 2 com o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Caixinha revelou que teve uma conversa com o camisa 11. O português saiu em defesa do atleta.

"Respeito a crítica, mas defendo os meus jogadores. Eu conversei com o Guilherme. Eu disse que nunca vou tomar decisões com base nas críticas dos torcedores. Eu disse que acreditava nele. Estamos falando da segunda rodada, do jogador que foi o artilheiro do Paulistão. Esse ele não tem o carinho por algum momento não ter feito algum bom jogo, como vários outros não fizeram, não sei... teremos que mudar a equipe constantemente", disse.

"O Guilherme é um jogador que acredito muito e defendo. Ele tem uma entrega muito grande. Eu também disso que sempre que ele tiver que jogar, vai ter meu apoio, mas quando tiver que sair, vai ficar fora", completou.

Guilherme chegou ao Santos em 2024 e foi um dos destaques na Série B. Neste ano, ele começou o ano em alta, mas caiu de rendimento recentemente.

Até o momento, são 16 partidas, com 10 bolas na rede e duas assistências. O atacante não balança as redes desde o dia 19 de fevereiro. Desde então, foram cinco aparições.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).