Caixinha vê sinal positivo em empate com Bahia e ignora pressão da torcida do Santos

O Santos empatou com o Bahia, por 2 a 2, na Vila Belmiro, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Pedro Caixinha decidiu mandar a campo o mesmo time titular que perdeu para o Vasco, na estreia. Em entrevista coletiva, o português justificou a sua escolha.

"Contra o Vasco, jogamos melhor que eles e estávamos em vantagem. Mas desligamos por completo no segundo tempo. Os 11 que começaram aquele jogo, tinham o orgulho ferido. Tinha um aprendizado claro em relação a isso. Eu quis reforçar essa situação. Foi por isso que eu comecei em termos daquilo que é uma imagem de marca. Hoje, independente do resultado, o que vimos como imagem de marca, foi uma equipe que tem os comportamentos que treinamos todos os dias", disse.

O Peixe foi para o vestiário perdendo por 1 a 0. No segundo tempo, Thaciano e Pituca saíram do banco e buscaram a virada. No fim, porém, os paulistas levaram o empate.

"O que falhou e nos levou às alterações? O Barreal, que foi o melhor no jogo anterior, não foi tão bem hoje, por exemplo. Faltou presença de área. No segundo tempo, sobrou presença de área e jogo por fora. Por isso fizemos esse segundo tempo", completou o comandante.

Apesar do resultado, Caixinha deixou o jogo com a sensação de que o Alvinegro Praiano pode fazer um campeonato forte.

"Defendo sempre nossos jogadores, em todos os momentos. Sempre que não tiver resultado, vão procurar culpados. Cabe a mim defender o nosso elenco. Vou fazer isso sempre. Não ganhamos, mas a forma como a equipe fez para ganhar é um sinal que seremos muito fortes nesse Brasileirão", comentou.

O técnico foi bem vaiado pela torcida na Vila Belmiro. O português, contudo, vê a pressão com tranquilidade.

"Eu não tenho redes sociais. Essa semana não tivemos a reunião técnica com o Pedro Martins e o presidente. Analisamos o jogo anterior apenas e preparamos para este jogo contra o Bahia", disse.

"A torcida é sempre soberana, para apoiar, para entender a situação do clube e para vaiar. Eu prefiro que eles me vaiam do que os jogadores. Se tiverem que descarregar tudo, descarreguem em mim. Não tenho o menor problema com essa pressão", finalizou.

O Santos aparece na 16ª colocação do Brasileirão, com somente um ponto.

O Peixe volta a campo agora no domingo, quando visita o Fluminense, pela terceira rodada. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 19h30 (de Brasília).