Veja os planos de Pedro Caixinha para os garotos do Santos em 2025

Um dos grandes pedidos da torcida do Santos para 2025 é que a base seja melhor aproveitada em relação ao ano passado. Demitido após o título da Série B, Fábio Carille foi muito criticado pelo trabalho com os garotos.

Agora, os alvinegros depositam esperanças em Pedro Caixinha. O técnico português tem apreço pelas categorias inferiores e quer dar oportunidades aos jovens no profissional nesta temporada.

"Competência não tem idade, seja do mais novo ou o mais experiente. Digo de mentalidade, de fome. Não podemos ter quem não está com fome de ganhar, com ambição. Se os jovens tiverem qualidade e maturidade, vão ter oportunidades. Alguns como Luca, Hyan, Souza e Chermont trabalham conosco com essa regularidade", disse.

"Se identificarmos potencial, com essa orientação, trabalhará conosco. Não temos problema algum, terão todo nosso apoio. Internamente, resolvemos da nossa maneira. Para fora, vamos defendê-los em todas as ocasiões", completou.

Atualmente, o elenco profissional do Santos conta com alguns garotos. São eles: o lateral direito JP Chermont, os laterais esquerdo Souza e Kevyson, os meio-campistas Miguelito e Hyan e o atacante Luca Meirelles.

Neste começo de ano, Caixinha convocou alguns garotos da base para completar os treinos. Estes estão sendo avaliados para, quem sabe, ganharem uma chance no futuro.

Em breve, o comandante ainda terá mais opções, já que muitos jovens estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O grupo conta com nomes que já foram aproveitados no profissional, como os atacantes Enzo Monteiro e Mateus Xavier. O meia Bernardo, por sua vez, já participou de várias sessões de treinos com Carille.

Agora vai?

A maior bronca da torcida em 2024 foi em cima de Miguelito. O meia viveu uma temporada de altos e baixos. Após um bom rendimento na Copinha, ele alternou entre time principal e sub-20, mas ganhou holofotes com as suas atuações pela seleção boliviana.

Lá, ele possui quatro gols marcados nas Eliminatórias, sendo diretamente responsável por vitórias que colocaram o país na zona de repescagem para a Copa do Mundo de 2026. Xodó da torcida, ele teve somente 100 minutos no time santista ao longo da Série B do Brasileirão.

Miguel chegou ao Santos em 2018, por meio do Projeto Bolívia, mas ainda não vingou nos profissionais. No total, ele disputou 14 compromissos pela equipe alvinegra e ainda não participou de gols.

O Santos estreia no Campeonato Paulista de 2025 no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).