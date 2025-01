Tour do troféu do Paulistão 2025 passará por 12 cidades; confira as datas

13/01/2025 21h45 Torcedores de 12 cidades do Estado de São Paulo terão a oportunidade de ver de perto o troféu do Paulistão 2025. O tour começará neste sábado, três dias após o início do torneio, na cidade de Mirassol. Um caminhão personalizado passará por interior, litoral e capital paulista ao longo da competição, contemplando os municípios dos 16 times participantes do campeonato. O tour termina no dia 18 de fevereiro, em Santos. Os locais em que a unidade móvel ficará posicionada serão divulgados nos próximos dias. Os torcedores poderão tirar fotos com o troféu e participar de atividades como futmesa, pebolim e videogame, além de ganhar brindes. A exposição ficará o dia todo em cada cidade e contará ainda com ativações dos times locais, como venda de produtos licenciados e presença das mascotes oficiais. Confira as datas e cidades do tour: 18.jan - Mirassol

21.jan - Novo Horizonte

24.jan - Bauru

28.jan - Ribeirão Preto

1º.fev - Rio Claro

4.fev - Limeira

7.fev - Campinas

8.fev - Campinas

10.fev - Diadema

12.fev - São Bernardo

14.fev - Bragança Paulista

16.fev - São Paulo

