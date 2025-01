Palmeiras treina parte tática, e Piquerez faz trabalhos à parte na Academia

O Palmeiras realizou mais um treinamento na Academia de Futebol de olho na estreia do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o elenco realizou uma atividade tática.

O grupo foi dividido em três grupos e realizou trabalhos simultâneos de dinâmicas táticas coletivas e, ao lado, atividades específicas do setor ofensivo.

O lateral esquerdo Piquerez, que segue cronograma individualizado na pré-temporada, realizou trabalhos à parte do grupo no gramado.

O uruguaio ainda não deve estar apto para este primeiro jogo do ano, Além dele, o técnico Abel Ferreira também não deve contar com o meio-campista Zé Rafael, que faz cronograma individualizado. O atacante Bruno Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.

Recém-anunciado, o atacante Paulinho também não deve jogar. O ex-jogador do Atlético-MG passou cirurgia para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e trabalha com a fisioterapia.

Em compensação, o atacante Facundo Torres, que chega ao time paulista após defender o Orlando City, está à disposição.

O Verdão estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, contra a Portuguesa. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

Atual tricampeão do Estadual, o Palmeiras está no Grupo D, ao lado de Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. A equipe de Abel Ferreira busca o tetra consecutivo da competição.