Dudu usa xingamento ao rebater crítica de Leila Pereira: 'Me esquece'

O atacante Dudu, hoje no Cruzeiro, usou um xingamento à Leila Pereira ao rebater as críticas feitas pela presidente do Palmeiras, seu ex-clube. Ele afirmou ter sido mandado a sair "pelas portas dos fundos" e exaltou sua história no alviverde.

O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c* Dudu, ex-Palmeiras, no Instagram

O que Leila havia falado?

O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. (...) O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos.

Entenda a polêmica

"Me esquece", escreveu Dudu ao falar sobre Leila Pereira Imagem: Reprodução/Instagram

No meio do ano passado, o Palmeiras havia aceitado a proposta do Cruzeiro em torno de US$ 5 milhões (R$ 26,7 milhões) pelo atacante, que estava acertado verbalmente com o time mineiro.

Na época, Leila chegou a confirmar a saída e cravou "fim do ciclo" do atacante, que estava voltando de uma grave lesão.

Dudu, no entanto, voltou atrás, melou o acordo e só deixou o Palmeiras no final do ano, sem compensações financeiras — o destino foi o mesmo: o Cruzeiro.

O Palmeiras comunicou a rescisão contratual com uma postagem nas redes sociais. Não houve qualquer tipo de despedida ao atleta, que permaneceu no alviverde por uma década.

O atacante, por outro lado, preparou um vídeo de 11 minutos de duração com depoimento emocionado e imagens marcantes de suas passagens pelo clube. O jogador chegou a apagar o conteúdo, mas repostou horas depois.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados: uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).