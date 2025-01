Endrick, Neymar e mais brasileiros têm maiores desvalorizações da temporada

A lista das maiores desvalorizações de mercado durante a atual temporada europeia apresenta brasileiros no topo e um "domínio" do Real Madrid.

O que aconteceu

O Brasil conta com sete representantes no top 30 deste ranking, com dois deles no topo. É, junto da França, o país que mais aparece no levantamento elaborado a partir de dados da plataforma especializada Transfermarkt, uma das referências no setor.

Lucas Paquetá e Douglas Luiz lideram a lista, possuindo as maiores e mais impactantes desvalorizações. Ambos tiveram uma perda de 25 milhões de euros (R$ 156 milhões) em seus valores estimados de mercado ocupam as duas primeiras posições com base na atual temporada. Os critérios de desempate utilizados foram o quanto a redução impactou na avaliação de mercado atual e a idade dos atletas.

Militão, Endrick e Gabriel Jesus integram o top 10. O trio teve uma queda de 20 milhões de euros (R$ 125 mi) cada um, representando mais de 30% de seus valores atuais. O atacante de apenas 18 anos do Real Madrid faz a sua primeira temporada na Europa, mas não conseguiu emplacar, amargou o banco de reservas e viu sua avaliação despencar.

Neymar se lamenta após sentir lesão durante jogo entre Al-Hilal e Esteghlal pela Champions League da Ásia Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Neymar é o 21º, e Martinelli fica em 28º. Aos 32, o craque da seleção e jogador do Al-Hilal teve uma redução de 15 milhões de euros (R$ 94 mi), a metade de seu valor de mercado estimado em 2025. Foi a mesma desvalorização do atacante do Arsenal, que é mais novo e perdeu cerca de 21% em sua avaliação.

O Real Madrid tem cinco jogadores neste ranking, todos no top 15. Tchouamení, Camavinga e Mbappé são os outros do time merengue. O número é um a mais do que o do arquirrival Barcelona, que vem na sequência.

Top 30 desvalorizados na atual temporada