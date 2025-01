Onde vai passar Fluminense x Sampaio Corrêa? Como assistir ao vivo

Fluminense e Sampaio Corrêa entram em campo hoje (12), às 19h (de Brasília), no Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense foi semifinalista no Carioca de 2024. O Tricolor acabou superado pelo Flamengo, que se tornaria campeão em cima do Nova Iguaçu.

Time alternativo nas primeiras rodadas. Marcão comanda os jogadores que vão a campo, enquanto Mano Menezes faz um trabalho à parte com o elenco principal.

O Tricolor quer esquecer a luta contra o rebaixamento no Brasileirão do ano passado. Em 2025, o Fluminense é um dos clubes brasileiros que disputará a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Sampaio Corrêa chegou nas semifinais da Taça Rio em 2024. A equipe quer fazer nova campanha sólida para se manter na elite do estadual.

Fluminense x Sampaio Corrêa -- Campeonato Carioca 2025