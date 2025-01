Flamengo quer parar de 'jogar dinheiro fora' e apostará em janela modesta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está próximo de anunciar o primeiro reforço da temporada. O clube buscou o atacante Juninho, do Qarabag, para fortalecer o setor mais carente do time no momento,

O nome pouco conhecido é proposital e explica um pouco da filosofia da nova gestão no mercado da bola. Mesmo com uma nova lacuna na defesa, o rubro-negro vai manter postura cautelosa para ter 100% de acerto na janela.

O que aconteceu

Apenas alguns detalhes separam o Flamengo de anunciar Juninho. O clube quer acelerar a parte burocrática para ter o atacante na pré-temporada o quanto antes. A escolha por esse jogador foi do diretor José Boto, que tem vasta experiência em mercados mais alternativos. Filipe Luís ligou para ele e o convenceu a ser a principal contratação da equipe.

A contratação sana o maior problema do Fla para a temporada. Um atacante era a busca prioritária da diretoria que assumiu o clube. Apesar de olhar para outras posições, neste caso era preciso achar alguém que fosse titular logo de cara, já que Pedro continua fora por lesão.

Os dirigentes alegam que não havia pressa, mas Filipe Luís queria iniciar o ano com o elenco o mais completo possível. O Flamengo também acredita que o grupo é forte e já chega praticamente perfeito, faltando apenas situações muito pontuais. O atacante era a principal delas.

O Flamengo segue no mercado para duas posições menos urgentes. Um camisa 5 e um zagueiro. Apesar de ter alternativas, o clube tem um volante no radar porque a situação de Erick Pulgar é incerta e ele pode não renovar, mas, caso não receba proposta, fica pelo menos até o final do ano. Já na defesa, o time perdeu Fabrício Bruno e David Luiz, dois reservas importantes.

A saída de Fabrício Bruno ocorreu por vários motivos. O zagueiro queria deixar o clube para buscar mais oportunidades, o Cruzeiro chegou aos valores que o Fla achou confortáveis e, por isso, a negociação foi concluída. Além disso, essa venda ajuda o rubro-negro a melhorar o fluxo de caixa nesse início de ano.

Como recebeu o valor à vista, o Flamengo ficou com margem para investir em Juninho. O jogador chegará por 5 milhões de euros parcelados, enquanto Fabrício foi vendido por 7 milhões de euros à vista. David saiu de graça porque o clube não quis renovar.

Não sou do financeiro, mas o Bap já falou que existem problemas de caixa. Estou ciente deles, o Filipe também. Mas não nos preocupa porque o que existe será o suficiente para os reforços cirúrgicos que queremos. O elenco é excelente. É só fazer ajustes pontuais. Não precisamos de contratações só porque são caras. É jogar dinheiro fora. José Boto

Carioca pode ajudar

Um laboratório que pode ser útil ao Flamengo é o Campeonato Carioca, que começa hoje (12) para o rubro-negro. O clube estreia na competição contra o Boavista, às 16h (de Brasília), em Aracaju.

O Fla terá nomes mais experientes e também joias no elenco. O clube tem usado a competição para dar rodagem aos mais novos e também oportunidades a jogadores que estão escanteados no time principal.

Carlinhos, Lorran, Cleiton e Pablo são os atletas que mais precisam mostrar serviço. No caso do jovem zagueiro, ele esta em processo de amadurecimento e de buscar espaço no elenco principal. Os outros três, porém, querem se firmar para começar a entrar no radar de Filipe Luís.