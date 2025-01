Flamengo derrota o São Bernardo e avança à segunda fase da Copinha

Neste sábado, em confronto válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copinha, o Flamengo enfrentou o São Bernardo, venceu por 3 a 1 e avançou à segunda fase da competição. Felipe Lima e Bill (2) balançaram as redes para o clube carioca, enquanto Xing descontou para o São Bernardo.

Com o resultado, o Flamengo ficou na segunda colocação do grupo 23, com seis pontos. O líder foi o Zumbi-AL, que empatou com o Cruzeiro-PB na abertura da rodada.

Na próxima fase, o Rubro-Negro terá pela frente o Red Bull Bragantino. O compromisso ainda não possui data e horário definidos.

O placar foi inaugurado pelo Flamengo logo aos três minutos do primeiro tempo. Em lançamento, Felipe Lima aproveitou falha do zagueiro adversário ao dominar a bola e, cara a cara com o goleiro, arrematou firme para marcar.

Aos 25 minutos da etapa complementar, o Flamengo ampliou a vantagem. Ao pressionar a saída de bola do São Bernardo, Felipe Lima dominou e encontrou Bill, que finalizou rasteiro, cruzado, e balançou as redes.

O Flamengo aumentou a diferença aos 27 minutos do segundo tempo. Após aproveitar novo erro na saída de bola do adversário, Felipe Lima carregou pela ponta direita e cruzou para Bill, que se antecipou ao marcador na área e desviou.

Aos 30 minutos da etapa final, o São Bernardo diminuiu com Xing que, ao receber na área, concluiu de primeira e anotou o tento de honra da equipe na partida.