Fabrício Bruno diz que pediu para deixar o Flamengo e se declara ao Cruzeiro: "Tenho uma dívida"

O zagueiro Fabrício Bruno foi apresentado neste domingo como reforço do Cruzeiro para 2025. O defensor concedeu entrevista coletiva em Orlando, nos Estados Unidos, local onde a Raposa faz a pré-temporada, e desabafou sobre sua saída do Flamengo.

O atleta revelou que pediu para deixar o clube rubro-negro. Ele disse que teve uma conversa "direta" com o treinador Filipe Luís e que quis retornar ao Cruzeiro, time que o formou, por ter um sentimento de "dívida". O zagueiro saiu da equipe mineira logo após o rebaixamento à Série B, em 2019.

"O Filipe é um irmão que tenho, foi um dos caras que melhor me recebeu quando cheguei no Flamengo. Tive momentos difíceis, mas sempre respeitei ele como treinador e jogador. Sei separar bem as coisas. Filipe é uma ótima pessoa, será uma excelente treinador. Tive uma conversa, ele foi muito claro, muito direto comigo. Me disse que algumas coisas no meu perfil não se encaixavam com o estilo dele, e tudo bem. É a escolha dele, eu respeito. Sempre fui um cara muito honesto e direto. São escolhas, eu amo o Filipe de coração. Tenho um enorme carinho por ele. A mudança não se dá pela escolha do Filipe, pelo contrário, tenho maior respeito com o Léo Pereira, o Ortiz, o Cleiton e o próprio David Luiz. A mudança se dá por uma estratégia de carreira, por estar num clube gigante como o Cruzeiro, o clube de coração, voltar para Belo Horizonte. A oportunidade de brigar por títulos, da mesma forma que teria lá eu vou ter aqui. Muito se fala que nós brigamos, isso é mentira. Nunca tive problema com técnico nenhum. Tenho um ótimo relacionamento com o Filipe. Eu precisava sair, precisava respirar novos ares para voltar ao radar de Seleção. E fui muito direto com o Filipe, fui muito transparente. Cheguei a me reapresentar no clube e conversei muito com ele", disse Fabrício Bruno.

"Flamengo sempre foi especial para mim, por tudo que vivi no Rio, fui muito feliz. Mas talvez sabendo o posicionamento que não faço parte do perfil, tem coisas em mim que não interessava, vou me posicionar, tenho que me posicionar. Lutei tanto para isso na minha vida. Quando tem oportunidade, tenho que ser firme. Não corri da responsabilidade. Eu que pedi para ser negociado. Não é qualquer clube que está interessando por mim, é o clube que me projetou. Tinha esse sentimento de dívida, de gratidão", acrescentou.

Neste domingo, Bolasie, Fabrício Bruno e Marquinhos receberam suas camisas numeradas das mãos de Alexandre Mattos!

O zagueiro mostrou-se animado com a possibilidade de ganhar títulos pelo Cruzeiro, clube de seu coração. Ele, além de se declarar à equipe, revelou conversas com Gabigol, companheiro de time no Flamengo e, agora, também na Raposa.

"Saí muito jovem, tinha 22 para 23 anos, ainda era um pouco menino. Para mim, o que muda é a experiência que tive nesses dois anos de Red Bull e três de Flamengo. Foi uma experiência incrível, que me potencializou muito. Vivi momentos especiais, cheguei à Seleção. Mas não pensei nem duas vezes quando tive a oportunidade de voltar para casa, era o meu maior desejo. Feliz de estar de volta para casa, mais experiente. Gratidão pela confiança de todos", afirmou.

"Fui vencedor com o Gabi no Flamengo. Já tinha falado quando fomos campeões da Copa do Brasil. Disse que ele estava indo para um clube que era fantástico. O povo mineiro tem esse acolhimento, ele me disse que ficou encantando com BH pela forma que foi recebido. O Dudu já conhece, mas quero que os dois sejam felizes nesse clube", concluiu.

Fabrício Bruno é o nono reforço do Cruzeiro para esta temporada. Além do defensor, o time também trouxe Gabigol, Dudu, Marquinhos, Fagner, Eduardo, Bolasie, Christian e Rodriguinho.