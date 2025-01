Brasil bate Colômbia com 'bênção' de Neymar e ganha 'Copa' da liga de Piqué

O Brasil é o primeiro campeão da "Copa do Mundo" da liga de futebol de 7 criada por Piqué. Embalada pelo brilho de seu camisa 9 e com a "bênção" de Neymar, a seleção brasileira venceu Colômbia por 6 a 2, neste domingo (12), na Itália, na final da Kings World Cup Nations.

Kelvin Oliveira marcou todos os gols do Brasil e terminou a competição como o artilheiro isolado. Astro da equipe, ele foi responsável por 20 gols em cinco partidas disputadas —alguns foram "dobrados". O brasileiro teve mais do que o dobro de gols do vice-artilheiro e também terminou como o melhor da competição.

A Colômbia descontou com Angellot Caro e com um pênalti presidente. O camisa 10 colombiano deixou tudo igual com uma pintura por cobertura no estouro do relógio antes do intervalo, e assustou os brasileiros.

O Allianz Stadium, em Turim, ficou lotado e teve "invasão" da torcida brasileira para a grande decisão. A arena da Juventus recebeu a final, que foi disputado em em dimensões reduzidas.

A final contou com um recado de Neymar antes de a bola rolar. "Padrinho" da seleção brasileira no torneio, o atacante do Al-Hilal não pôde prestigiar o evento pessoalmente, mas mandou um recado aos jogador. Porém, nas arquibancadas não nenhum tipo de reação quando ele apareceu no telão do estádio para passar a mensagem.

Queria muito estar aí com vocês, momento muito importante, clima à flor da pele, mas usem a cabeça, continuem fazendo o que estão fazendo, não importa como seja, quem faça os gols, o que importa é ganhar. Momento especial para guardarem o nome de vocês no mundo do futebol. Hoje a Kings se tornou algo muito grande, estão realizando um sonho, fiquem alegres e joguem bonito. Estou aqui na torcida. Não quero outra coisa que não seja ser campeão.

Neymar

Como foi o jogo

A partida começou com um 1x1 de jogadores de linha no gramado, além dos goleiros. Principal nome do Brasil, K9 chamou a responsabilidade no individual, sambou para cima da marcação e chutou firme, mas o goleiro defendeu. A partir de então, um jogador de cada lado foi entrando a cada giro do relógio até completar os 14 em campo, conforme o regulamento da competição.

O Brasil encurralou os adversários e pressionou desde o início, mas não conseguiu igualar o placar quando o jogo ainda estava com número reduzido de jogadores. A partida ficou mais truncada assim que ambos os times ficaram completos, com a Colômbia se fechando e explorando os contra-ataques. Os brasileiros apertavam o certo, mas penavam para achar espaços.

O jogo teve clima de Libertadores do início ao fim. Os colombianos não aliviavam nas entradas e caçaram os brasileiros em campo. Kelvin levou uma solada na canela e precisou ficar alguns minutos fora de campo, enquanto seu perseguidor não foi nem sequer amarelado.

Na marca dos 18 minutos, com o placar zerado, uma das regras peculiares entrou em ação. Um dado foi jogado e determinou que os dois minutos finais fossem disputado com quatro atletas de cada lado. Foi quando brilhou a estrela de Kelvin pela primeira vez: o artilheiro partiu para cima, achou um buraco no meio de dois marcadores e mandou uma bomba no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

A euforia brasileira, no entanto, durou pouco. A Colômbia reagiu rápido e fez um golaço de cobertura com seu camisa 10, já no último lance dos acréscimos, para ir ao intervalo com o empate.

A equipe brasileira viveu um drama logo na volta do intervalo, com a Colômbia usando sua carta de pênalti presidente, outra regra peculiar da competição, logo na volta do intervalo. Desta vez não foi James Rodríguez quem bateu, a penalidade foi convertida e os colombianos viraram. O goleiro Barata até acertou o lado, mas não alcançou a bola.

O Brasil manteve a calma, continuou circulando a bola e fez o segundo em troca de passes, cinco minutos depois, novamente com Kelvin. O camisa 9 recebeu invadindo a área, passou pelo goleiro e mando para as redes, mesmo quase sem ângulo, para deixar tudo igual.

A estratégia do time canarinho foi usar sua carta de pênalti em seguida para tentar ficar à frente novamente. Não foi um dos presidentes da delegação quem bateu, e sim Kelvin, que anotou o hat-trick na partida.

A Colômbia apelou e fez com que Kelvin ficasse quatro minutos fora de ação. Assim que retornou, o Brasil usou sua carta secreta e K9 foi mais uma vez para a cobrança. Anotou seu quarto gol no jogo, o 18º na competição.

O time brasileiro segurou a pressão adversária nos dois minutos finais, com direito a gols dobrados, e Kelvin balançou a rede de novo para fechar o marcador. Como os gols valiam por dois, o jogo terminou 6 a 2.

*O jornalista viajou a convite da organização do evento.

Delegação brasileira campeã da Kings World Cup Nations

Goleiros:

Barata (g3x FC)

João Pedro (FURIA FC)

Zagueiros:

Maicon (g3x FC)

Wembley (FURIA FC)

Meio-campo:

Jeffinho (FURIA FC)

Andreas (g3x FC)

Rufino (g3x FC)

Well (g3x FC)

Davi (g3x FC)

Atacantes:

Choco (Jardim F7)

Lipão (FURIA FC)

Leleti (FURIA FC)

Kelvin (g3x FC)

Comissão Técnica