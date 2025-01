Apesar da derrota, técnico do Botafogo elogia postura do time na estreia pelo Carioca

A equipe alternativa do Botafogo foi surpreendida pelo Maricá e perdeu por 2 a 1 na estreia pelo Campeonato Carioca, neste sábado, no Nilton Santos. O técnico Carlos Leiria elogiou a postura de seu time, apesar do placar.

"A equipe teve uma capacidade de buscar o resultado o tempo todo. Seguiu tudo que foi proposto. Tomamos o gol cedo e sentimos um pouco o jogo. No decorrer, tivemos volume e continuamos sendo ofensivos. Vejo alguns aspectos positivos. Avalio como positiva a estreia, porque os jogadores buscaram a todo momento o resultado. Infelizmente, ele não veio", declarou.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 2 Maricá. Patrick de Paula marcou para o Alvinegro. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/oJD1Vnfqdy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 11, 2025

O treinador ainda foi questionado sobre o pênalti convertido por Patrick de Paula. Carlos Leiria admitiu que Matheus Nascimento seria o primeiro cobrador, mas negou qualquer polêmica.

"Trabalhamos com três jogadores como batedores. Primeiro, o Matheus. Depois, o Patrick e, então, o Carlos Alberto. Sempre deixamos claro que, na hora do jogo, eles que decidem quem vai bater", declarou.

O Botafogo vai em busca da recuperação no Campeonato Carioca nesta terça-feira, quando enfrenta a Portuguesa, no Nilton Santos.