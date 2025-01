Saiba como assistir o UFC Vegas 101, card liderado por Amanda Ribas vs Mackenzie Dern

Neste sábado (11), o Ultimate promove o primeiro show da sua temporada 2025 de eventos. Com uma revanche entre Amanda Ribas e Mackenzie Dern na luta principal, o UFC Vegas 101 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 18 horas (horário de Brasília).

Protagonistas do primeiro 'main event' do ano no UFC, Amanda e Mackenzie voltam a se enfrentar após cinco anos. No primeiro confronto entre elas, disputado em outubro de 2019, a atleta de Varginha (MG) levou a melhor sobre Dern, que voltava de uma gravidez, na decisão unânime dos juízes.

Agora, as lutadoras chegam para o duelo em momentos diferentes. Enquanto Amanda - 8ª colocada no ranking peso-palha (52 kg) - busca se recuperar após ser derrotada por Rose Namajunas em sua última luta, Mackenzie - número 6 na lista da categoria - tenta aproveitar o momento favorável depois do triunfo sobre Loopy Godinez, em agosto do ano passado, para engatar uma nova sequência positiva de resultados no UFC.

Esquadrão Brasileiro

Além de Amanda Ribas e Mackenzie Dern, outros seis atletas do 'Esquadrão Brasileiro' estarão presentes no evento deste sábado. No card principal do UFC Vegas 101, o peso-médio (84 kg) César Almeida, o 'Cesinha', medirá forças com Abdul Razak Alhassan. Já na parcela preliminar da edição, o Brasil estará representado por Felipe Bunes, Marco Túlio 'Matuto', Thiago Moisés, Nicolle Caliari e Bruno Lopes.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 18h, neste sábado. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.