Manchester City dá show com reservas e faz 8 a 0 na Copa da Inglaterra

O Manchester City deu show e goleou o Salford City por 8 a 0, neste sábado (11), no Etihad Stadium, e avançou para a próxima fase da Copa da Inglaterra.

O duelo marcou a terceira vitória consecutiva do City, o que não ocorria desde outubro. O modesto Salford City é um time da quarta divisão inglesa situado a poucos quilômetros de Manchester.

McAtee três vezes, Doku duas vezes, Mubama, O'Reilly e Grealish marcaram os gols da goleada aplicada pelo time reserva dos donos da casa. O Salford City, "vizinho" do Manchester City, se despede da competição após eliminar Shrewsbury Town e Cheltenham Town nas fases prévias.

Jack Grealish foi um dos que aproveitou a oportunidade para quebrar o jejum de mais de um ano sem balançar as redes pelo clube. O meia inglês não marcava em partidas oficiais desde 16 de dezembro de 2023, em vitória sobre o Crystal Palace, há exatos 392 dias. Durante esse período, Grealish marcou apenas três vezes: duas pela seleção inglesa, e uma em amistoso do City contra o Barcelona, em julho do ano passado.

A promessa James McAtee, autor de três gols, foi o grande destaque da goleada. Aos 22 anos, o meia é alvo de cinco equipes alemãs, segundo o jornal inglês The Telegraph: Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Mainz, Borussia Dortmund e Stuttgart. Com contrato apenas até junho de 2026 com o City, McAtee se destaca pelo grande talento e é avaliado em cerca de 14 milhões de euros.

Os duelos da próxima fase da Copa da Inglaterra serão definidos por sorteio e ainda não têm data definida. A goleada do City foi a maior desta edição da competição até então.

Como foi o jogo

O técnico Pep Guardiola levou a campo um time composto por reservas, reforçado pelos brasileiros Ederson e Savinho e os também utilizados com frequência Aké, Gundogan e Grealish. Desde o início da partida, a equipe alternativa se impôs e goleou sem sustos, com grande aproveitamento das oportunidades: 9 grandes chances criadas, 8 gols.

Voltando ao rumo das vitórias em sequência, o City se deu ao luxo de dosar minutos entre os seus principais jogadores. Aké, único titular da zaga, foi substituído no intervalo, dando lugar a Akanji, também titular da equipe principal de Guardiola. Savinho foi substituído por Phil Foden aos 10 minutos da etapa final. Doku foi outro que descansou, dando lugar a Kovacic.

Ederson jogou os 90 minutos pela primeira vez após se recuperar de dores musculares e perder os últimos quatro jogos da equipe. Quase não foi exigido durante toda a partida.

Do primeiro ao último minuto, o City mostrou a que veio e não tirou o pé. Tendo a posse de bola e construindo pelo chão, como sempre fazem as equipes dirigidas por Guardiola, os citizens dominaram e aproveitaram a discrepância técnica e tática para aplicar a maior goleada da atual edição da Copa da Inglaterra, superando o 5 a 0 do Chelsea sobre o Morecambe, também neste sábado (11).

Além de McAtee, a estrela da noite, também brilharam Doku e Grealish. Embora o nível do Salford tenha que ser levado em consideração, a grande atuação do City foi apreciada por Guardiola, que "jogou junto" e vibrou até o final, e pode passar a dar mais oportunidades a alguns nomes, como o próprio Grealish. Contratado a peso de ouro, ele não vinha vivendo bom momento.

Após amargar cinco partidas sem vitórias e ligar alerta dos torcedores, o City voltou a apresentar bom futebol em partidas seguidas e obteve diante do Salford seu terceiro triunfo consecutivo. Os comandados de Guardiola voltam a campo já na próxima terça-feira (14), contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês, em busca de voltar a integrar o grupo dos cinco primeiros, que garantem vagas nas competições europeias.

Ficha técnica

Manchester City 8x0 Salford City

Campeonato: Copa da Inglaterra (3ª fase)

Data: 11/01/2025

Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)

Hora: 14h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Josh Smith

Cartões amarelos: Liam Shephard (Salford) e Curtis Tilt (Salford)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jérémy Doku (MCI), 8' do primeiro tempo (1-0), Divin Mubama (MCI), 20' do primeiro tempo (2-0), Nico O'Reilly (MCI), 43' do primeiro tempo (3-0), Jack Grealish (MCI), 4' do segundo tempo (4-0), James McAtee (MCI), 17' do segundo tempo (5-0), Jérémy Doku (MCI), 24' do segundo tempo (6-0), James McAtee (MCI), 27' do segundo tempo (7-0), James McAtee (MCI), 36' do segundo tempo (8-0).

Manchester City: Ederson, Simpson-Pusey, Aké (Akanji), Matheus Nunes, Gundogan (C), O'Reilly, McAtee, Doku (Kovacic), Grealish, Savinho (Foden), Mubama. Técnico: Pep Guardiola.

Salford City: Young, Shephard, Tilt, Garbutt, Ashley (Watson), Mnoga (Taylor), Lund (McAleny), Fornah, Berkoe, Kouassi (Stockton), Adelakun (Wright).Técnico: Karl Robinson.