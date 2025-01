São Paulo supera cartão polêmico e bate XV de Jaú com lateral protagonista

Em noite de mix de emoções para o lateral Guilherme Reis e polêmicas de arbitragem, o São Paulo venceu o XV de Jaú por 2 a 1, garantiu a liderança do Grupo 11 e fechou a 1ª fase da Copinha com uma campanha quase perfeita: 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido.

A joia do Tricolor abriu o placar no Zezinho Magalhães e acabou expulso ao tomar dois cartões amarelos em dois minutos. Mesmo em desvantagem e perdendo um pênalti, a equipe de Allan Barcelos fez o segundo com Ferreira e encaminhou a vitória na etapa final. Os donos da casa ainda diminuíram com David, mas a reação parou por aí.

A atuação do árbitro Juliano José Alves Rodrigues foi bastante questionada pelas duas equipes, que subiram o clima ainda no intervalo diante da expulsão de Guilherme Reis — a penalidade marcada para o São Paulo, já no 2° tempo, também foi alvo de irritação, desta vez por parte dos anfitriões.

Enquanto o Tricolor vai encarar o América-RN, que foi vice do Grupo 12, o XV de Jaú, também classificado, encara o Juventude na próxima fase. Os jogos são únicos e, portanto, quem vencer se garante na próxima etapa — e elimina o adversário.

Como foi o jogo

Os reservas do São Paulo mostraram serviço e, apesar das investidas aéreas dos donos da casa, comandaram as ações no início da partida. As crias de Cotia quase foram premiadas aos 15 minutos, quando Lucca deu um elástico em Quintero e bateu rasteiro, mas Dacove mostrou atenção e espalmou para escanteio.

O gol, de fato, saiu aos 24 minutos com brilho de Guilherme Reis. O lateral-esquerdo, com bastante liberdade, ajeitou o corpo e finalizou com força de fora da área. O goleiro do XV tentou, em vão, dar uma manchete e viu a bola parar em suas próprias redes.

O autor do 1 a 0 saiu de herói para vilão e acabou expulso de maneira polêmica nos acréscimos. Primeiro, Guilherme Reis tomou amarelo por derrubar Kaká ainda na região do meio de campo, e menos de dois minutos depois recebeu o segundo cartão, desta vez por um suposto pisão no zagueiro adversário — como não há VAR nesta fase da Copinha, a decisão do árbitro Juliano José Alves Rodrigues não foi revisada.

O vermelho ao são-paulino fez o clima esquentar em Jaú, e o 1° tempo acabou com confusão. Em meio ao empurra-empurra dos atletas, alguns membros das comissões técnicas entraram em campo, e um profissional do Tricolor também foi expulso.

O duelo voltou a ter questionamentos ao árbitro com um pênalti marcado aos 10 minutos. O juiz gerou nova polêmica ao assinalar uma infração sobre Tetê, que caiu dentro da área — os atletas da equipe anfitriã se revoltaram e cercaram o homem do apito, mas ninguém saiu advertido.

Paulinho teve a chance de encaminhar a vitória do time da capital, mas a cobrança parou em Dacove: o goleiro do XV caiu para o lado esquerdo, evitou o que seria o segundo gol do embate e enlouqueceu a torcida no Zezinho Magalhães.

O 2 a 0 veio pouco tempo depois e murchou os torcedores do clube do interior: Ferreira recebeu lançamento da defesa, usou a malandragem para ganhar do zagueiro no jogo de corpo e, com habilidade, girou batendo para o fundo das redes.

O XV de Jaú reagiu aos 30 minutos e vazou a meta são-paulina pela primeira vez nesta Copinha. Quintero, na ponta direita, cruzou na medida para David, que cabeceou em cima de Luciano e, no rebote, superou o adversário: 2 a 1.

O goleiro do Tricolor salvou o seu time do empate nos minutos finais de jogo ao se agigantar na frente de Guilherme Said. A parte final ainda teve bola na trave de Ryan Francisco, que desperdiçou a chance de igualar a artilharia da Copinha com Matheus Galdino, do Operário-PR.